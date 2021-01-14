佛州近152萬人染疫 65歲以上可打疫苗 與大眾超市合作設接種站

中佛州地區大眾超市(Publix)之一，將為65歲以上耆老提供新冠疫苗注射。(記者陳文迪/攝影)

佛州 13日新冠確診再添1萬3600例，總染疫人數近152萬，州長德桑提斯(Ron DeSantis)周三宣布，與大眾超市(Publix)的疫苗 合作再增聖約翰斯郡(St Johns)、弗列格郡(Flagler)及瓦露西亞(Volusia)三郡共56家藥房，即日起開放預約接種疫苗；與患者接觸的醫護人員、長期醫療機構的居民和工作人員，以及年滿65歲的民眾都可通過Publix接種疫苗，未預約者將不受理。

德桑提斯表示，在大眾超市開放的疫苗接種獲正面評價，100%的長者都表示認可與高興。他也宣布，在柯利爾郡(Collier County)的16家商店也將開始提供疫苗注射。

州長說，預約可能很快就會滿，但還會再增加新站點；目前開放預約的是已收到的疫苗，當收到新的疫苗時，會再盡量增加接種的站點。

州與Publix的疫苗計畫可望擴展到12郡，Publix表示，將有105家藥房提供疫苗接種，除了已開放的馬利安郡(Marion)、柑橘郡(Citrus)、賀南多郡(Hernando)、柯立爾郡、弗列格郡、聖約翰斯郡外，其他可提供疫苗服務的還有灣郡(Bay)、伊斯卡米亞郡(Escambia)、奧克盧薩郡(Okaloosa)、聖塔羅莎郡(Santa Rosa)以及沃爾頓郡(Walton)等。.

疫苗接種免費，但有健康保險 者需攜帶保險卡，無保險者應準備有照片的證件，如駕駛執照或社會安全號碼；可上網查詢Publix提供疫苗的藥房地點：https://www.publix.com/covid-vaccine/assets/Vaccine-Store-List.pdf；疫苗接種預約網站：https://www.publix.com/covid-vaccine。

根據佛州衛生廳每日疫苗數據，截至周三，全州已有70萬7478人接種疫苗，6萬1151人已注射第二劑，約1萬5457人應進行第二次疫苗接種。13日疫情報告增1萬3600例確診，染疫總人數達151萬7572例，死亡增174人，死亡總人數2萬3759人，含非佛州居民363人；就醫增430病例，全州7758人住院治療中，累計就醫6萬6634病例，陽性率為10.17%。

奧蘭多VA醫療中心(Orlando VA Medical Center)開設兩家疫苗診所，將於周六及下周一上午8時至下午4時在醫療中心四樓，為符合條件的退伍軍人免費接種輝瑞(Pfizer)疫苗。申請人須為75歲以上在VA醫療中心接受護理者、VA病患，曾任消防人員、警察和懲教人員，糧食和農業工人，美國郵政服務人員，製造工人，雜貨店工人和學校工作人員，即使年齡小於75歲，亦可接種疫苗；第二劑疫苗在同處接種，預約電話：(407)631-0499，詳情及註冊網址：https://www.orlando.va.gov/services/covid-19-vaccines.asp。