夏樂市中文學校結 線上發表成果

曹振琪老師與第五級班學生朗讀自己的作文，分享難忘的聖誕節記憶。(劉良禹提供)

而2020年受新冠肺炎影響，北卡 夏樂市中文學校採取全面線上教學。去年12月學期結束前，學校突破萬難，由各班預先錄製各式表演，在線上邀請家長同學一同觀賞。據悉，北卡夏樂市中文學校是北卡最早成立的採用正體漢字教學的周末中文學校。

節目首先先邀請新任校長，北卡大夏樂分校的賀清華教授自我介紹，而原任校長江義玄將前往台灣 大學擔任客座教授，大家很不捨他的離開。另外新學期將由李漢澤擔任副校長，陳巍天擔任法律顧問， 洪筱婷擔任教務長，陳逸修擔任資訊長兼任家長會長，郭倩育擔任財務長，江義玄則轉任顧問繼續從旁提供諮詢協助。

當天節目由楊婉鈴老師唱遊班開始，孩子們將形狀數字琅琅上口。許芝瑜老師的基礎班孩子藉由注音的標註，也能拼讀出生字，說出標準的發音。第一級班的劉良禹老師準備了班上小朋友下課後的功課與大家分享；第二級班的林文玉老師使用數位軟體編輯了小朋友在家預錄的繞口令；第三級班的周秀鴻老師班上獻上詩人楊喚的「水果們的晚會」；曹振琪老師第五級班上的每個同學則自己寫作一篇聖誕作文，朗讀與大家分享。

第七級班的沈珠嫣老師與同學們合心合力，模擬未來同學們聊天談2020全球發生的大事，將中文的學習結合全球時事；最後以夏樂市中文兒童合唱團音樂影片《快樂天堂》壓軸作結。今年是兒童合唱團的第二年，指導老師許芝瑜即使疫情 期間還是持續著線上教學，並且獨立籌畫，從前製，拍攝，還有後製一手包辦，全心投入。