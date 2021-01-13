北卡判決 擴大保護同性戀家暴受害者

北卡 上訴法院日前裁定，LGBTQ族群可在該州獲得家庭暴力保護。

據悉，北卡是全美國 唯一一州針對遭同性伴侶虐待的人提供緊急保護。該判決將適用於結婚或已離婚的同性伴侶，但不適用於正在約會或曾經約會過的同性伴侶。

民主黨 籍的北卡上訴法院首席法官麥吉(Linda McGee)表示，LGBTQ人群享有與其他人相同的自由權，包括選擇伴侶的權利，以及在關係變得危險時受保護的權利。麥吉說，這條州法在LGBT社區中造成「騷擾或身體虐待的更大可能性」，與該州改善公共安全的目標不符。

兩位同屬民主黨人的司法廳長斯坦因(Josh Stein)和州長庫柏(Roy Cooper)此前也曾稱該法違憲，並簽署了支持本案的提告。

此案緣起於維克郡(Wake)一對女同性戀伴侶，在2018年分手後的騷擾指控，其中一人要求獲得家庭暴力保護令，通常也被稱為DVPO或50(B)令。

但該郡法官否決其指控，因為被判違憲的州法指出，「當兩人為約會關係時，只能向異性伴侶發布DVPO」，該女對裁決提出上訴。

由於裁決並非一致，該案仍可提交至該州最高法院。該裁決很大程度上依賴於美國最高法院最近的裁決，在過去的十年中，美國最高法院在若干大案中裁定支持同性戀權利，包括在2015年決定將同性戀婚姻合法化。去年6月的Bostock訴Clayton郡一案中，法院則擴大了對因性取向而受到歧視的LGBT人士的保護範圍。

州上訴法院在此裁決中引用了川普任命的大法官Niel Gorsuch在Bostock案中的意見近20次，並裁定禁止基於性別的歧視，該州禁止同性伴侶的家庭暴力保護令(Domestic Violence Protection Order-DVPO)等法律亦是如此。