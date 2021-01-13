我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

北卡居家隔離延至1月29日 加快疫苗接種

記者王政賢／北卡羅來納州報導

北卡羅來納州州長庫柏(Roy Cooper)日前第三度延長第三階段居家隔離令至1月29日下午5時。北卡衛生與公共服務部(NC Department of Health and Human Services)長官柯涵(Mandy Cohen)表示，人們除非要去上班，上學，鍛鍊身體，尋求醫療保健或買雜貨，否則必須待在家。

此一階段隔離令，要求酒吧，夜總會，音樂廳可以30%的容量或100個座位(以較少者為準)重新開放。許多企業保持關閉，因為其座位僅限於戶外活動。命令中指出，用於現場表演的室內座位僅限於25人，且不能提供酒。在相同的容量限制下，小型室外場所，電影院，遊樂園，娛樂設施和會議中心也可重開。

夏樂地區餐館在疫情間繼續承受壓力。但即使收入下降了60%，疫苗的問世也給一些業者帶來了希望。 

JackBeagle餐廳經理說：接種疫苗的人越多，感染數應開始下降，未來應能夠正常營業。

其他企業也備感壓力。夏樂地區瑜伽業者Vicie Moran表示自去年3月以來營業額下降了20萬元，每個月都在虧損。她說自己從去年8月以來沒有拿過薪水，還要付錢給教練。 

夏樂市髮型設計公司Hair Design 49髮型師萊斯尼(Darcy Lesney)表示，隔離令最大影響是預約時間安排。因為除非顧客來自同一家庭，否則店裡一次只能服務一位客人。她稱現在開始接種疫苗是「希望」，最終可以恢復正常工作。 

該州疫苗施打首先將高風險暴露於病毒的醫護人員以及長期護理機構的居民和員工列為優先。但現在，任何75歲及以上的人都可以申請接種。

北卡州本周開始加快疫苗接種過程，並動員國民兵幫助疫苗發送及施打。

而該州撒馬利亞救援會(Samaritan Purse)上周在考德威爾郡(Caldwell)建立了臨時醫院，以救治激增的新冠病患。

該會在萊諾市(Lenoir)設立了有30張床位的緊急帳篷設施。截至上周五止共有13位患者接受治療。  

北卡新冠確診數量每天都在打破紀錄。 根據州衛生和公共服務部的數據，該州平均每天有100人死亡，自疫情開始總死亡人數已達7567人。僅在過去一周中，住院人數就增加了20%。全州有將近3800人住院。

疫苗 北卡羅來納州 疫情

上一則

波克萊台灣商會、台大校友會 2社團會長交接 新生代接棒

下一則

散布選舉欺詐言論 共和黨眾議員史凡妮克遭哈佛政府學院除名

延伸閱讀

喬州疫苗施打緩慢 接種率全美倒數第2 全州打完要花兩年半

喬州疫苗施打緩慢 接種率全美倒數第2 全州打完要花兩年半
疫苗預約系統擾民、未提供語言服務 民代要求市府改善

疫苗預約系統擾民、未提供語言服務 民代要求市府改善
紐約市遊民所、超市員工可接種疫苗

紐約市遊民所、超市員工可接種疫苗
紐約州65歲以上長者可接種疫苗 葛謨：供應量仍差太遠

紐約州65歲以上長者可接種疫苗 葛謨：供應量仍差太遠
不符合資格？疫苗接種擴大 預約系統擠爆屢出錯

不符合資格？疫苗接種擴大 預約系統擠爆屢出錯
每日施打1.2萬人 道奇球場本周變疫苗注射站

每日施打1.2萬人 道奇球場本周變疫苗注射站

熱門新聞

瘋狂槍手奈騰格爾(圖右)9日開槍射殺三位民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為芝大博士生范軼然(圖左)。(芝加哥大學官網、芝加哥警局)

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

2021-01-10 23:19
18歲的Helena Duke推文檢舉母親涉暴並被人擊傷。(截自推特)

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

2021-01-11 12:15
波士頓學院化學系副教授宗家洸因新冠肺炎併發症去世。(取自波士頓學院官網)

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

2021-01-12 15:22
30歲的范軼然遭瘋狂槍手濫殺。(芝大官網)

芝大范軼然遭射殺 諾獎經濟學得主：我失去了最好學生

2021-01-11 15:02
芝加哥公寓房租下跌。(特派員黃惠玲/攝影)

包租公難當！疫情年 全美房租跌幅10大城排行出爐

2021-01-12 11:06
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世