北卡居家隔離延至1月29日 加快疫苗接種

北卡羅來納州 州長庫柏(Roy Cooper)日前第三度延長第三階段居家隔離令至1月29日下午5時。北卡衛生與公共服務部(NC Department of Health and Human Services)長官柯涵(Mandy Cohen)表示，人們除非要去上班，上學，鍛鍊身體，尋求醫療保健或買雜貨，否則必須待在家。

此一階段隔離令，要求酒吧，夜總會，音樂廳可以30%的容量或100個座位(以較少者為準)重新開放。許多企業保持關閉，因為其座位僅限於戶外活動。命令中指出，用於現場表演的室內座位僅限於25人，且不能提供酒。在相同的容量限制下，小型室外場所，電影院，遊樂園，娛樂設施和會議中心也可重開。

夏樂地區餐館在疫情 間繼續承受壓力。但即使收入下降了60%，疫苗 的問世也給一些業者帶來了希望。

JackBeagle餐廳經理說：接種疫苗的人越多，感染數應開始下降，未來應能夠正常營業。

其他企業也備感壓力。夏樂地區瑜伽業者Vicie Moran表示自去年3月以來營業額下降了20萬元，每個月都在虧損。她說自己從去年8月以來沒有拿過薪水，還要付錢給教練。

夏樂市髮型設計公司Hair Design 49髮型師萊斯尼(Darcy Lesney)表示，隔離令最大影響是預約時間安排。因為除非顧客來自同一家庭，否則店裡一次只能服務一位客人。她稱現在開始接種疫苗是「希望」，最終可以恢復正常工作。

該州疫苗施打首先將高風險暴露於病毒的醫護人員以及長期護理機構的居民和員工列為優先。但現在，任何75歲及以上的人都可以申請接種。

北卡州本周開始加快疫苗接種過程，並動員國民兵幫助疫苗發送及施打。

而該州撒馬利亞救援會(Samaritan Purse)上周在考德威爾郡(Caldwell)建立了臨時醫院，以救治激增的新冠病患。

該會在萊諾市(Lenoir)設立了有30張床位的緊急帳篷設施。截至上周五止共有13位患者接受治療。

北卡新冠確診數量每天都在打破紀錄。 根據州衛生和公共服務部的數據，該州平均每天有100人死亡，自疫情開始總死亡人數已達7567人。僅在過去一周中，住院人數就增加了20%。全州有將近3800人住院。