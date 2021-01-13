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北卡打疫苗須先上網或電話預約 下周增10注射地點

記者王明心／北卡羅來納州報導
前北卡州長杭特(Jim Hunt)和夫人11日接受75歲以上人士新冠疫苗注射。(北卡衛生與公眾服務部臉書)
前北卡州長杭特(Jim Hunt)和夫人11日接受75歲以上人士新冠疫苗注射。(北卡衛生與公眾服務部臉書)

北卡自11日開始新冠疫苗注射1b階段，共分三個進程，第一進程是75歲以上民眾，不分身體狀況。北卡衛生與公眾服務部(NCDHHS)表示，目前疫苗數量不夠，請符合資格的民眾務必先上網或電話預約，等收到通知，就可前往注射。

疫苗注射1b階段的第二進程是50歲以上的衛生保健工作人員和50歲以上的一線必要人員，第三階段是衛生保健工作者和前線必不可少的任何年齡的工人。疾病控制中心(CDC)定義前線工人為獄警、食品和農業工人、郵局工作人員、生產工人、超市員工、公共交通人員、在教育部門工作的人，如教師、支援人員、提供托兒服務者，以及公共應急人員，如消防員和員警。

維克郡(Wake)將自19日開始對75歲以上民眾注射疫苗。該郡表示，為了避免讓老人在寒冷天氣中等候，進門卻發現疫苗數量用完了，鼓勵民眾事先預約注射時間，預約鏈接和電話專線將於19日公布。橙郡(Orange)請民眾先至：redcap.link/OCHDvax或電：(919)913-8088填寫意願表，收到電郵後，用所列的鏈接註冊，再等候下個電郵以安排注射。杜倫(Durnam)郡目前還在1a階段，還無法預約1b階段注射。

北卡免費提供新冠疫苗，民眾無需健保。疫苗分前後兩劑，中間約隔3至4周。可上網：bit.ly/35CLK9c查詢各郡疫苗供應機構。

目前因疫苗有限，只能在公共衛生機構和少數床位、醫護人員、郡人口足夠的醫院進行注射。每個階段進行速度取決於現有的疫苗供應，大多數健康中年人要到春末或夏初才會接種疫苗。

北卡衛生部表示民眾須到衛生部門和醫院注射，一般診所還無法拿到疫苗，即使是名單上的醫院也可能只有很少或甚至沒有疫苗。即使如此，祕書長柯涵(Mandy Cohen)12日下午仍宣布，下周起全州將增加10個注射地點，希望每周能增加4萬5500劑疫苗。

疫苗 北卡 教育部

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