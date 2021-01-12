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「軍人靈力較強」 2佛州男盜墓偷骨骸回家膜拜

記者陳文迪／佛州報導
嫌犯在其住處設立的神壇。(波克郡警局提供)
嫌犯在其住處設立的神壇。(波克郡警局提供)

認為英雄靈力比一般人更強，中佛州地區兩名男子侵入墓園，破壞多座退伍軍人之墓，盜取骨骸。根據波克郡警局(Polk County)，兩名嫌犯被控擾亂墳墓及侵犯屍體(disturbing contents of a grave and abuse of a dead body)、以及買賣屍體(selling and trafficking dead bodies)等罪。

兩名男子分別是43歲的蒙塔羅·托倫提諾(Brian Montalvo Tolentino)和39歲的羅佩茲(Juan Burgos Lopez)，月前侵入Edgewood Cemetery，破懷四座墳墓並取走頭骨及部分肢體骸骨。

嫌犯侵入這座墓園破壞多座墳墓，盜取退伍軍人遺骨。(視頻翻拍)
嫌犯侵入這座墓園破壞多座墳墓，盜取退伍軍人遺骨。(視頻翻拍)

被破壞褻瀆的墳墓。(波克郡警局提供)
被破壞褻瀆的墳墓。(波克郡警局提供)

被嫌犯破壞的墳墓之一。(視頻翻拍)
被嫌犯破壞的墳墓之一。(視頻翻拍)

波克郡警長賈德(Grady Judd)指，根據嫌犯遺留的雪茄，比對DNA後找到嫌犯羅佩茲，警探在搜索其家中時發現邪教神壇(Palo Mayombe shrine)，現場有七個頭骨。嫌犯在破壞墳墓之前，先喝蘭姆酒並吐在地上。然後抽雪茄，呼出煙霧，目的是保護他們免受亡靈傷害。被訊問為何盜取軍人骨骸，嫌犯說，因為英雄的靈力(spirit)比正常人強得多。擁有英雄的頭顱時，不但靈力更強，而且可以保護免受邪靈的侵害，並抱怨在美國很難拿到人類的遺骸進行需要的宗教儀式。

侵入墳場破壞墳舖到走退伍軍人頭骨及骸骨的兩名嫌犯，左蒙塔羅(Brian Mont...
侵入墳場破壞墳舖到走退伍軍人頭骨及骸骨的兩名嫌犯，左蒙塔羅(Brian Montalvo)，右為羅培茲(Juan Burgos-Lopez)。(波克郡警局提供)

被破壞的四座墳墓中，有三人屬於武裝部隊成員。兩人參加朝鮮戰爭和第一次世界大戰，另一人是海軍陸戰隊，第四人則是看謢人員。

被盜走頭骨的退伍軍人家屬難過安息的家人被擾，還損傷遺骸。(視頻翻拍)
被盜走頭骨的退伍軍人家屬難過安息的家人被擾，還損傷遺骸。(視頻翻拍)

波克警長賈德(Grady Judd)簡報案情。(視頻翻拍)
波克警長賈德(Grady Judd)簡報案情。(視頻翻拍)

美國 佛州 DNA

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