根據Citrus County Chronicle獲得的視頻,海牛被刻川普字樣。(視頻截圖)

根據柑橘郡紀事報(Citrus County Chronicle),在霍莫薩薩河(Homosassa River)的藍洞(Blue Hole)中,發現一隻海牛的背上刻有川普的英文字母 TRUMP,海牛在周末被發現,目前尚不清楚文字如何被刮在海牛背上的藻類上,聯邦及州府野生動植物官員官員已開始調查,美國 魚類和野生動物服務處(The U.S. Fish and Wildlife Service)和佛州 魚類和野生生物保護委員會(Florida Fish and Wildlife Conservation)呼籲知情者撥打保護熱線舉報,電話:(888)404-3922。

海牛受到聯邦法、州法的保護,騷擾、狩獵、捕獲屬違法。違反州法律者面臨最高500元的罰款和或最多60天的監禁。在聯邦一級定罪,可處以最高5萬元的罰款和一年的監禁。