佛州加速打疫苗 3郡擴大試點

佛州衛生廳11日疫情數據。(佛州衛生廳)

佛州 持續為滿65歲耆老接種疫苗 ，多郡預約均已滿載。州府指，本周將再收到25萬劑，累計已收到超過120萬劑。根據州衛生廳11日數據，全州逾55萬8000人接種，3萬8000餘人已注射第二劑。

州長德桑提斯(Ron DeSantis)重申優先處理滿65歲耆老及醫護、急救人員的立場，最困難的是疫苗需求超過供應量。目前每天約接種4萬人，將與教會等機構合作，為最脆弱的人群接種疫苗，馬利安(Marion)、賀南多(Hernando)及柑橘郡(Citrus)三郡啟動的大眾超市(Publix)的試點計畫將擴大，本周將發布公告。

州衛生廳11日報告增1萬1640例確診，單日第二高，染疫總數148萬8586例，死亡增163人，總數2萬3424人，含非佛州居民353人；新增就醫201例，全州7650人住院治療中，累計就醫6萬5796例；過去兩周的陽性率在8.95%至23.37%，周一為10.6%，確診率應保持在5至10%之間，以證明能控制病毒傳播。

羅森酒店及度假村集團(Rosen Hotels＆Resorts)近日再解雇202名員工，該公司擁有Rosen Shingle Creek和奧蘭多地區的其他七家酒店。雇用逾4000人，去年7月解雇1948人。過去的一年，中佛州地區超過1萬名酒店員工被解雇或放無薪假。酒店入住率多數在30%或以下，與2019年相比平均下降超過五成。大多數分析師並不看好旅遊市場能在2024年前完全恢復。

迪士尼將於2022年1月起停止機場接送的迪士尼魔法快車服務。(記者陳文迪╱攝影)

迪士尼 周一宣布將結束魔幻快車(Magical Express)服務計畫，2022年1月起的度假酒店預訂，停止為客人提供奧蘭多國際機場與迪士尼世界間往返的交通及行李服務，以及度假村航空公司的登機服務；另外酒店旅客也取消額外魔幻時光的遊園和其他優待。2021年服務則不受限。