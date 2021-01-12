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南卡公立學前班4K計畫 獲州長撥款500萬資助

記著李君蘭／南卡羅來納州報導
南卡第一步學習中心現有212個教學點，分布於39個郡。(谷歌街景地圖)
南卡第一步學習中心現有212個教學點，分布於39個郡。(谷歌街景地圖)

新冠疫情肆虐，感染和死亡數字屢登新高，很多學校關閉或改上網課，使得不少家長因交不起兒童托育的費用而不得不辭工在家帶娃。日前南卡州長麥可麥斯特(Henry McMaster)從州長教育應急資金(GEER)中撥出500萬元給南卡第一步學前班4K計畫(South Carolina First Steps 4K program)，以協助此一困境。

南卡第一步學前班4K計畫是一個公立免費學前班計畫，為全南卡逾2300個低收入家庭的四歲孩子提供服務。州長的500萬資助將擴展現有的學前班計畫，而先前州長的2021-22行政財務預算已包含2090萬的預算，用於在全州擴展第一步學前班4K的全天計畫。該計畫行政總監Georgia Mjartan表示：這筆資金的注入使得該計畫可為多一倍的孩子服務。這也是此計畫首次因新資金的注入而積極的招生和招工。

Mjartan解釋，「我們為有經濟困難或者使用Medicaid的家庭服務，當然我們也為全南卡需要學習成長的孩子服務。目前南卡州的四歲孩子中60%有資格就讀這一免費的全天計畫。」從去年6月1日以來，遍佈全南卡的212個第一步學習中心就一直是每周五天開放。得益於此次的500萬資金，所有的中心很快就能一天開放八小時，包括夏天，可使得家長們可以安心地託管孩子而返工。

該計畫堅信，低齡兒童如果不去學校上學，學習會落後，網課對於低齡孩子並不適合，所以即使在疫情期間也一直堅持面對面授課。該計畫相關人士表示，其校舍遵守安全規定，每個中心只有大約40個學生，所以一直以來對學生和老師都很安全。Mjartan說，在過去兩天中，已有超過十幾個家庭為孩子報名，並於周一開始上學。

該免費計畫的詳情，可參考：Free4KSC.org。

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