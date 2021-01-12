喬州決選競選費逾5億 中文文宣深入社區

此次選舉，中文文宣深入各社區。(記者閻尚恩／攝影)

喬州 聯邦參議院兩席決選，打破美國競選募款與支出紀錄，且各陣營在選戰白熱化時刻，使用含中文等亞裔 語言文宣深入社區，爭取亞裔選票，勝敗差距僅幾萬票，凸顯關鍵少數左右選情。

依據聯邦競選委員會(Federal Election Commission)資料，Ad Impact使用顯示參議員選舉支出最貴的對戰組合，是民主黨勝選的奧薩夫(Jon Ossoff)與共和黨的普度(David Perdue)，共計2億5300萬元；喬州另一對戰組合，民主黨勝選的沃諾克(Raphael Warnock)與共和黨洛夫勒(Kelly Loeffler)共花費2億3800萬，成為競選花費史上第三貴。

截稿前，聯邦競選委員會資料指出，奧薩夫募款1億3900萬元，成為史上狀元，沃諾克募款1億2500萬元，為募款排第三，普度與洛夫勒則分別以9200萬與8900萬居第8與第9。

而兩席參議員選舉支出，針對媒體類別，紐約郵報報導估計喬州競選廣告費用合計超過4億8600萬元，Fox 5 Atlanta報導超過5億元投入購買喬州電視與廣播電台廣告，反觀社交網站臉書和搜尋引擎谷歌在選前為遏止散播不實消息，短暫限制投放網路廣告，因此助長競選經費回流傳統媒體，譬如喬州電台廣播競選廣告因此增加業務。

據國家廣播電台(NPR)報導，依據聯邦通訊委員會(FCC)11月發布的最低單價規定(Lowest Unit Charge)，只要是候選人買電台廣告，可享最低價規定，有時長達1分鐘電台廣告價格低於20元，因此某些媒體買方認為性價比高，若買方不是候選人則不適用最低單價規定。

比較兩黨花費，紐郵報導共和黨支出比民主黨支出超過5000萬元，而福斯新聞報導美國十字路口基金會(American Crossroads)花費4700萬，參議院領導力基金(Senate Leadership Fund)花費超過4652萬元，桃子樹政治超級行動委員會(Peachtree PAC)購買超過4225萬元，合計超過1億1000萬。

為刺激亞裔投票 ，文宣使用亞裔母語。譬如，中性文宣呼籲投票行使公民權責，便民訊息涵蓋申請與查詢選票及投票地點；聯邦參議員競選文宣針對候選人的政策立場、對比雙方在醫療健保、工資與經濟、教育法案的顯著不同；喬州公共服務委員候選人，則強調提供所有州民可靠的寬頻網路，降低電費和補助帳單費用，重視環保避免燃煤廢料汙染空氣和水資源。

從選舉結果票數差距，反映喬州亞裔選票的成長與對選舉的影響，各陣營表示更重視服務亞裔選民與爭取支持。