疑未幫川普找到舞弊行為 媒體爆：喬州韓裔檢察官遭白宮施壓辭職

北喬治亞聯邦檢察官、韓裔的Byung J. "BJay" Pak，5日辭職。(司法部網站)

北喬治亞聯邦檢察官、韓裔的Byung J. "BJay" Pak，5日辭職。根據華爾街日報引用知情人士消息指出，由於川普 不滿Pak未能為其主張的喬州 選舉舞弊做足夠的調查，白宮要求司法部 一名高級官員打電話給Pak，施壓要他辭職。司法部則在6日任命了一位新的聯邦檢察官。

Pak是在2017年10月由川普任命後宣誓就職，是全美94位聯邦檢察官中僅有兩位亞裔的一位。

本月2日川普致電喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)的電話中，要求拉芬斯伯格「找到足夠的選票」，以推翻他在11月3日選舉的失利結果。

電話中川普雖然沒有提到Pak的名字，但似乎在抱怨喬州有一位「非川普陣營的聯邦檢察官」(Never Trumper U.S. attorney)。

白宮拒絕評論此事，而司法部和Pak亦沒有對於路透的詢問做出回應。

而華盛頓郵報9日引述知情人士消息，川普在去年12月23日亦曾打電話給喬州選票詐欺指控案的首席調查員，要求對方「找出舞弊行為」，還說對方將因此成為「民族英雄」。

法律專家指出，川普試圖干預正在進行的調查，可能構成妨礙司法公正或其他違法行為；但專家也警告，電話如果沒有錄音，可能難以證明川普犯行。

知情人士指出，由拉芬斯伯格發起的該項調查，是因有人指控卡布郡(Cobb)選舉官員不當接受簽名與檔案不符的郵寄選票。經調查審核後，州政府官員12月29日得出結論：指控毫無根據。審核過程中，超過1萬5000個樣本中，只有兩個簽名不相符。

拉芬斯伯格向媒體證實，川普確曾致電給那位首席調查員，雖然他不清楚對話細節，但川普試圖干預此案並不恰當。拉芬斯伯格說：「調查正在進行中，我不認為民選官員應參與此程序。」

自大選日以來，川普為了將選舉結果翻盤，至少曾向喬州政府官員打過三次電話。最早一次是12月初打給州長坎普(Brian Kemp)指責坎普認證喬州選舉結果；然後是12月23日打給正在調查選舉舞弊指控案的調查員。1月2日打給拉芬斯伯格的電話則長達一小時，川普在電話中軟硬兼施，還威脅拉芬斯伯格若拒絕他的要求，將「承受很大風險」。

喬州州法對於「教唆選舉舞弊」(solicitation of election fraud)與「密謀從事選舉舞弊」(conspiracy to commit election fraud)兩項犯罪均訂有條款。法律專家指出，州法犯罪不在總統特赦權限範圍之內，川普將無法為自己赦免。