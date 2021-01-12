喬州疫苗施打緩慢 接種率全美倒數第2

前美國駐聯合國大使Andrew Young日前接受新冠疫苗接種，並鼓勵非裔民眾踴躍接種。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)表示，對於該州疫苗 施打速度緩慢很不滿意。他表示，喬州 現在每天有能力接種1萬1428劑。若保持此種速度，將需要至少兩年半的時間才能為所有喬州居民施打完疫苗。

聯邦數據顯示，喬州的疫苗接種率是全美第二低的，只高於密西西比。

截至上周五為止，喬州公衛署資料顯示，在該州已分發的55萬4000劑疫苗中，已施打了近13萬6000劑。

坎普表示，有些疫苗接種的報告時機延遲，他並承認該州傳達疫苗資訊給州民的溝通管道上存在著許多問題。他說目前該州的藥量有限，但在接下來的幾周內，輝瑞和Moderna疫苗的產量都將增加。

該州公衛署並已在網站上啟動了COVID-19疫苗定位工具，提供民眾各郡疫苗提供者的聯繫資訊，網址為：bit.ly/3i2k42g。

官員表示，當供應商準備完全，疫苗供應允許的情況下，將增加其他疫苗接種地點。

從11日起，喬州進入疫苗注射1A+期，開放65歲以上的成年人及其護理人員、執法者、消防員、911調度員和急救人員接受注射。喬州先前已提供疫苗給醫護人員和長期護理機構工作人員施打。

喬州上周五確認了1萬393例新確診病例，創下了自COVID-19流行開始以來的單日最高紀錄。

該州的病例總數已達62萬247人，檢測陽性比率為10.5%。確診死亡人數高達1萬180人。

由於近日新學期開始，但病例急速攀升，多個學區 已宣布將暫時改為上網課，包括富頓郡(Fulton)及切洛基郡(Cherokee)將會至少在19日前全面上網課，亨利郡(Henry)則宣布全網課到至少25日。

切洛基郡學區督學海陶爾(Brian Hightower)在一聲明中表示，該郡5000名全職員工中，有超過400名目前因確診或是隔離而缺席。