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變異病毒猖獗 44萬人已打疫苗

記者陳文迪／佛州報導
變異病毒入侵，佛州持續增加疫苗施打站點。(美聯社)
變異病毒入侵，佛州持續增加疫苗施打站點。(美聯社)

佛州新冠確診8日再增逾1萬9000例，總數已近145萬例，變種病毒佛州目前已逾22例，幾占全美病例52例之半。疫苗接種持續進行，大眾超市(Publix)三郡22店預約及接種已滿，奧蘭多國際機場增設社區疫苗站點為65歲以上耆老接種。截至周五，全州逾44萬人接種，2萬4000人已接種第二劑疫苗。

英國新變種B.1.1.7的發現，給醫院帶來壓力，住院人數激增。據美聯社報導，英國衛生官員說，變種病毒的傳染性增加50%至70%，英國地區的死亡人數增加了21%。目前沒有證據顯示會引發更多病症，儘管新突變可以感染更多人，當前的新冠疫苗和測試將有效治療和鑑定該變異。為了更好地跟蹤美國的病毒變種，CDC本月開始每隔一周從各州接收十個檢體，以進行測序和進一步分析。

佛州衛生廳8日疫情報告增1萬9211例確診，創單日第二高，染疫總人數達144萬9252例，死亡增194人，佛州居民死亡總人數2萬2666人，非居民345人，全州7415人住院治療中，累計就醫6萬5063例；上周確診率10.21%至12.8%，周四診率為11.46%，檢測人數16萬7705人。衛生官員表示，該比率應保持在5至10%之間，以證明一個社區能控制病毒並遏制感染。

佛州衛生廳8日疫情數據。(佛州衛生廳)
佛州衛生廳8日疫情數據。(佛州衛生廳)

佛州 疫苗 英國

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