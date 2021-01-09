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佛州執法扣押財產2.66億元 全美最多

記者陳文迪／佛州報導

非營利自由意志律師事務所(The Institute for Justice)研究顯示，佛州的執法機構在2018年沒收近2億6600萬元的現金、汽車、房屋和其他財產，居全美首位。民事沒收合法性爭議持續惹爭議。

沒收的部分原因是民事沒收(civil forfeiture)，警察可以在懷疑涉嫌犯罪的情況下扣留嫌犯的現金或財產，即使所有者從未被定罪，也經常不退還。佛州議會四年前通過了對該行為的限制，但批評人士指，財政激勵措施和該州作為毒品活動中心，變相鼓勵警察繼續使用這種做法。

報告的作者之一Jennifer McDonald表示，只要民事沒收法律還在，沒有人的財產權可以得到保護。許多人沒有做錯任何事情，只是在錯誤的時間到錯誤的地方，最終財產被沒收。

不過，歐夏拉郡(Osceola)調查局局長沃倫(Daniel Warren)駁斥該說法，稱沒收財產是從犯罪分子手中耗盡他們的資源。執法部門通常使用兩種主要的沒收類型：犯罪沒收，其中，被定罪的人被迫交出財產作為其刑罰的一部分；民事沒收則不需要定罪。在大多數州和聯邦法院，民事沒收的證據標準低於刑事沒收，當局僅需證明在沒收現金或財產時有可能對他們有利。

執法部門都必須在合理的懷疑範圍內證明財產被用於犯罪活動，還必須將查獲資金的至少15％捐贈給涉及藥物濫用預防和治療，預防犯罪或學校資源官員的計畫。佛羅里達州執法廳監察長辦公室2017-18財年報告發現，各機構民事沒收收入有2億7500萬元，包括利息。執法部門在那年捐贈了660萬元，但在部門支出上花費較大部分。

警察 佛州 汽車

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