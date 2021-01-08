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Redfin數據：全美最希望遷入城市 亞城排第五

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
全美最希望遷入遷出城市
全美最希望遷入遷出城市

根據房地產網站Redfin.com去年10月和11月的數據顯示，亞特蘭大在希望遷入的城市名單中排名第五。該網站報告比較了有多少人希望搬到各個城市，而有多少人希望離開。

「淨流入」(Net inflow)人數最多的城市前兩名為沙加緬度和賭城，再來是鳳凰城和奧斯汀。而欲離開城市的人數與欲搬進的人相比，紐約市以欲離開的人數多出3萬7305人，位居榜首，其次是舊金山，為3萬3520人。洛杉磯，華盛頓特區，芝加哥和丹佛分別排名第三至第六。

Redfin經紀人懷特(Leslie White)在一份聲明中表示：許多住在城市內小型公寓和房屋中的人都意識到，他們可在城市以外的地方獲得更多的空間。「鑒於近日許多民眾在家工作，許多人傾向在郊區或更遠處購買帶有室外空間的大型房屋，因為現在這些人僅需每月通勤一兩次去城內辦公即可。」

Redfin的用戶樣本超過200萬，其數據顯示亞特蘭大有6442名用戶希望搬入該城。而去年，希望搬進亞特蘭大的人數要多於想要離開的人數。報告稱，只有在特定城市中搜索了10個以上房屋的用戶才被包括在數據中，且「該地的房屋須至少佔用戶搜索量的80％以上」。

亞特蘭大商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)12月時報導，根據realtor.com的住房預測，亞特蘭大的住房市場將成為2021年全美房價漲幅最大的城市之一。

亞特蘭大的Redfin用戶中有26.6%的人找尋其他地區的房子，此數字低於2019年的27.1%。根據Redfin的數據，亞特蘭大的房價中位數為34萬4500元，比去年同期增長9.5%。而對亞城房產感興趣者，最多來自於紐約。

亞特蘭大 紐約市 房價

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