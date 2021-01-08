北卡「提高年齡法」 助青少年改過自新

北卡 州新的「提高年齡法」(Raise the Age law)，將提高犯法後法律處罰的法定年齡，因此可避免許多青少年入獄和留下犯罪紀錄。

該法正式名稱為「少年司法再投資法案」(Juvenile Justice Reinvestment Act)，賦予被指控犯有輕罪和低級重罪(如盜竊，闖入和其他非暴力犯罪)的青少年一到兩年的時間，以利用少年司法服務，幫助其為成年後等挑戰做準備。北卡少年司法處副秘書長拉西特(William Lassiter)表示，在截至去年12月1日的一年中，該法律將4300名16歲和17歲的青少年留置在少年司法系統中，否則這些人會直接進入成人體系，可能背負犯罪記錄，並阻礙未來尋找工作、住房和獲得經濟援助的機會。

據悉，北卡是美國最後採用這一變更的州之一。

北卡的少年司法部 擁有大約1800名員工，預算 約為1億7000萬元。隨著此法實施，又將獲得了4300萬元的預算，增加244名員工，從而擴展了為更多犯錯年輕人服務的能力。

拉西特說，這項變更從長遠來看，可使年輕人走上一條不涉及成人犯罪處罰制度的道路，從而節省納稅人的錢。在少年司法系統中，案件始於針對青少年的投訴(complaint)，然後法院顧問確定若青年人參加了社區計畫並完成了其他應許行動，則是否應駁回投訴，將其提交給法官或推遲進行。在4300名16歲和17歲的年輕人中，大約有24%在2020年面見法官之前已轉入社區計畫。而前一年這一比例為19%。

州政府官員預計，隨著16歲和17歲年齡段的增加，進入少年司法部門的刑事投訴將比去年增加64%。根據北卡州數據，在COVID-19流行期間，學校停課將其增加幅度控制在38%。 校内投訴佔2019年所有投訴的45%，但到2020年降至16%。

自2019年12月以來，犯錯的青少年拘留人口增加了59%，由每天的140人增加到233人。總體而言，全州青少年拘留能力已從190張床位增加到323張床位，其中55%為州立。除人數增加之外，在青少年設施中的停留時間也越來越長。

拉西特指出，由於疫情蔓延，針對人的犯罪有所減少，而諸如盜竊類的財產犯罪則有所增加。由於大多數學校關閉，因此涉及人的指控(例如在學校中的品行不端或在學校打架)正在減少，但可看到許多青少年轉向為將偷來的物品轉賣，甚至包括槍支。他說，面臨槍支指控的年輕人增加了近150%，希望在明年推出針對這一問題的教育和干預計畫。