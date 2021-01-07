專家：大奧蘭多酒店業恐迎法拍潮

奇士美地區，去年12月被拍賣的酒店Comfort Inn。(取自酒店官網)

新冠疫情衝擊，大奧蘭多地區酒店業蕭條，專家警告旅館業面臨法拍浪潮恐如海嘯。也有業界顧問樂觀，當高齡者優先接種疫苗後，相信在春季或夏季會有引爆點，尤其北方的人會想來佛州 旅遊度假。

奇士美地區兩家酒店在去年12月被拍賣 ，奧蘭多的一家酒店則將於今年2月面臨拍賣；STR數據分析機構認為旅遊業在三、四年不會再回到2019年的高點。漂流木酒店管理公司(Driftwood Hospitality Management)執行長羅德里格斯(Carlos Rodriguez)表示，情況很困難，需來自政府或貸款方的現金注入。不過，隨著疫苗推出和第二輪刺激計畫的批准，羅德里格斯和其他市場專業人士也看到可樂觀的理由。

酒店業房地產顧問塞克斯頓(Paul Sexton)表示，受疫情影響的酒店，多在非常好的地點，業者在2008年的經濟衰退中吸取了寶貴的經驗，銀行沒有放貸過多，業主也沒拿太多貸款。借助資本緩衝和政府薪資保護計畫(PPP)資金，業者在等待時機，新的刺激計畫也可能再提供紓困資金。

塞克斯頓的公司正與其他經紀人共同拍賣環球大道上的奧蘭多皇冠假日酒店(The Crowne Plaza Orlando on Universal Boulevard)，該酒店已經破產 。在疫情前該物業的估價約為4000萬元，將於2月1日開始拍賣。

另外在奇士美的兩家酒店，慶典市(Celebration)的Grand Hotel和位在192公路的Comfort Inn，都於12月拍賣。兩者都是有選擇的拍賣，即非因為破產或喪失抵押品贖回權而被迫進行，但是都沒有售出。

Marcus＆Millichap酒店管理集團的卡巴尼(Ahmed Kabani)說，Grand Hotel正在考慮將酒店出售，改建為公寓大樓。他說，就酒店而言，現在沒有市場。

塞克斯頓表示，這次的衰退將比上次衰退還輕。就佛州和中佛州市場來說，與上一週期相比，本週期的破產和喪失抵押品贖回權的情況要少得多。儘管未來還有更多困難，相信奧蘭多經濟會恢復強勁。