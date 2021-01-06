杜克癌症中心辦公室 聆聽華人健康需要

杜克大學癌症中心健康平等辦公室舉辦線上「華人健康需要聆聽會」，由該校醫學院副教授林寶華(左)主持。(記者王明心/攝影)

為了解華人 社區在癌症 和其他疾病的需求和看法、提供有益華人健康的活動，杜克大學癌症中心健康平等辦公室日前舉辦線上「華人健康需要聆聽會」，讓華人對醫療系統和疾病疑慮暢所欲言，該辦公室也整理出幾個可行的解決目標，期望日後往這幾個方向進行，更佳服務華人社區。

當天的活動由組織人之一，杜克大學醫學院副教授林寶華主持，UCA「亞裔美國青年心理健康倡議」項目負責人陳健、紐約大學石溪分校校牧和臨床心理學家林恂博士也列席參加。

該單位的公衛專家英格翰(Kearston Ingraham)表達想要協助華人的誠意，醫護專業人士穆爾博士(Angelo Moore)也表示很希望聽到華人的聲音。林寶華說根據她在該辦公室擔任義工的經驗，深覺他們是一個做實事的單位，希望能藉此讓華人社區得到更佳的醫療服務。

與會民眾紛紛就癌症諮詢、華語服務、癌症科普網站、文化因素阻礙看病意願、心理疾病的支持小組、中西醫的結合、保險問題、營養補充、華洋民眾體質有異，所需的癌症篩檢 也不同等方面，提出疑問和意見。

林寶華說該辦公室就聆聽會結果，理出了幾個實行方向，包括：

1. 建立中文健康醫療資源平台， 幫助華人了解新資訊，接受輔助，或在醫療過程前後得到導航般的協助。

2. 按需要類別，建立實體或視頻的支持小組。

3. 提供較針對華人需要的癌症篩檢，例如肝癌和胃癌。

4. 重視中醫草藥和西醫相輔相成的潛能。

該辦公室邀請華人社區提供對華人健康和癌症醫療的看法和想法，問卷鏈接：bit.ly/2LqZmgc。