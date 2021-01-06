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華人踩空墜亡 房產經紀：閣樓建材輕薄 勿上去走動

記者王明心／北卡羅來納州報導
從天花板拉下小樓梯的閣樓並不適合上去活動。(維基百科)
從天花板拉下小樓梯的閣樓並不適合上去活動。(維基百科)

北卡三角地區日前驚傳有華人上去房子閣樓(attic)，不慎踩空，穿破天花板，因房子是挑高設計，掉落一樓而不幸去世。房產經紀人和房屋維修專業人士提醒，閣樓並非正式樓板，建材輕薄，大家不要在上面走動，若須維修，應請了解房屋結構的專業人士進行。

房地產經紀人姚承偉說他發現許多人並不知道閣樓活動的危險性。他說除非是有真正樓梯可以上去的閣樓(walkup attic)，一般從天花板拉下小樓梯的閣樓只是用來放置隔熱材料，建材並不承重，不建議放置其他物品，更不要上去走動。

他旗下的經紀人魏艾美說許多人把閣樓當儲藏室，或上去檢查熱水爐、空調機、捕捉跑進屋裡的動物，甚至讓小朋友跑上去玩捉迷藏，絲毫不知背後的危險性。她說這幾天在臉書上提醒親友們閣樓安全，發現有許多人已有類似的意外經驗，譬如一個學長曾掉到樓下的廁所裡，還有一位孕婦也在閣樓踩了個洞，驚險萬分。她希望大家正視閣樓活動的危險，生活平安健康。

在三角地區從事房屋維修、翻新的曾先生說閣樓的主要目的是通風、隔熱、保暖，只是由輕薄的灰板(dry wall)裝釘起來，不是正常樓板材料，許多地方鋪上隔熱的噴棉、卷材，底部並不能載重，很容易一不小心就踩穿。他說他們專業人員在閣樓工作有如攀岩，兩手緊抓梁柱，一腳站穩橫梁，一次只移動一點，每一次都要踩到實底才往前走一步，絲毫不敢大意。他不建議民眾自行上去，若有維修需要，務必找懂房屋結構的專業人士負責，不要冒生命危險。

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