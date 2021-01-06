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北卡州長動員國民警衛隊 協助疫苗工作

記者王政賢／北卡羅來納州報導

北卡州長庫柏(Roy Cooper)有鑒于新冠疫苗在州內分發的短短幾周內，就顯示出延誤和後勤挑戰，已動員該州國民兵(National Guard)來協助疫苗接種工作。

根據北卡衛生與公眾服務部(NCDHHS)數據，截至5日上午，該州至少有10萬9799人接受了第一劑疫苗接種。疾病控制與預防中心(CDC)4日的數據顯示，北卡接受第一劑疫苗的速度比全國其他地區要慢。截至周一上午9時，該州每10萬人中僅有966人接受接種，是全國第六低。但該州衛生部門指出，這些數據僅是初步，報告可能會延遲多達72小時。該州會在每周二報告更新的疫苗接種數據。

通過與聯邦政府的合作，北卡另有1萬3338人在長期護理機構中生活或工作，他們從CVS或Walgreens接受了第一劑疫苗接種。這些藥房已收到北卡州總分配中的16萬5990劑疫苗。

北卡參議會議長伯格(Phil Berger)的發言人霍施(Lauren Horsch)在電郵中說，北卡州聯邦醫療補助聯合立法監督委員會(NC General Assembly's Joint Legislative Oversight Committee on Medicaid)和北卡州健康選擇委員會(NC Health Choice)計畫在12日的會議上討論該州的疫苗計畫。

來自溫莎市(Winston-Salem)的共和黨籍參議員克拉維茨(Joyce Krawiec)在聲明中表示：關於疫苗分配計畫和實施存在許多問題，希望藉由加強監督來改善並推進每個人接種疫苗的共同目標。

疫苗 北卡 共和黨

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