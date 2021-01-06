曾廣斌醫生談新冠：黎明前的黑暗 應持續防疫 避免聚會

夏樂橄欖樹基金會曾廣斌醫生，日前撰文談北卡 及夏樂地區新冠疫情 。他指出，現在正是黎明前的黑暗：12月份是疫情開始流行後，在美國最致命的月份，死亡人數高達7萬以上，超過了4月的6萬多人。目前全美確診總數已近2000萬，總死亡人數近35萬。而每日新確診者達20萬之上，日住院人數超過12萬，日死亡人數達3000至4000人。多州醫院床位和加護病房已超出負荷，醫務人員也出現短缺。推測今年1月將因為之前的聖誕及新年聚會，疫情變得更嚴重。

北卡及夏樂地區的疫情近幾周持續攀升，疫情蔓延情勢堪憂。每天新患病人數在4000至7000例間；每天新冠住院數有3000多人；檢測陽性比率由夏天的4.8%，增加至近15%。

北卡州部分重災區住院床位開始飽和，州緊急救援部門已開始準備抽用閒置醫院用於新冠病患救治，並開始徵召志工及退休醫務人員。北卡撒馬利亞救援會(Samaritan's Purse)已決定在北卡西部地區搭建具有30張床位的臨時醫院。

夏樂地區確診病例已經超過6萬，每天新發病人數有近600人。聖誕節後該地檢測陽性率達20%至30%左右。各醫院新冠住院人數已翻倍，雖然尚未出現醫療資源窘迫，但已開始影響常規急診及住院病人的收治，少數醫院已考慮減少一般手術和檢查。

根據CDC的建議，北卡州的新冠疫苗接種順序稍有調整：

1a期：包括與新冠病人有接觸的醫務人員，養老院的住院病人及工作人員；

1b期：所有75歲及以上者；一線醫務人員；一線基本工作人員(消防、警察、教師及售貨員)；

1c期：65-74歲，16-64歲的高危人群，其它沒有接種的一線基本工作人員。

截止上周末，北卡州收到了32萬多劑新冠疫苗，目前已經有1a期約6萬5000人接種。以後每周將有12萬劑分派到北卡。

據美國兒科及兒童醫院協會統計，截至12月24日，美國累計兒童確診病例已達200萬以上，佔總數的12.4%，最近增加尤其明顯，其中自11月12日以來兒童病例增加了約100萬例。雖然絕大多數兒童病情較輕，但因發病基數大，而仍會在家庭聚會中傳播，也應引起足夠重視。

曾廣斌提醒民眾，繼續加強個人防護，減少聚會；目前上市的新冠疫苗，既高效又安全，除非有禁忌症，應積極接種。

他還指出，美國現在的兩種疫苗在有效性及安全性上幾乎沒有多大差異。輝瑞要求16歲以上才可接種；Moderna則要求18歲以上；另在劑量及二針注射間隔；保存溫度上有些差異。由於疫苗有限，多數人沒有選擇；如果真的可以選擇，Moderna的疫苗在減少傳染性及防止重症感染有較多的證據。

曾廣斌並總結了夏樂橄欖樹基金會過去一年來的工作，包括向25家老人院、5間教會的老年團契、2個移民社區的老年人捐贈了約1萬5000個口罩、200個護目鏡及100套防護服；線上、線下有超過25人的醫務人員及義工參與義診，共有近150人得到了免費流感疫苗 、 體檢及醫療諮詢服務；每月舉辦的Zoom社區醫療健康講座(疫言堂)每次約有50到500人觀看，更錄影並透過YouTube回放；每月發表「橄欖樹健康諮詢」文章，每月約有500至2000人瀏覽；持續進行湖北山區留守兒童關愛；並且舉辦查經班和禱告會。