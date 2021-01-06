台藝會線上跨年 歌唱、趣味問答、抽獎同樂

大家在倒數時刻，舉杯歡祝新年快樂。(記者王明心／攝影)

北卡 台藝會在去年最後一個晚上舉辦線上跨年晚會，以歌唱、趣味問答、抽獎，帶領大家揮別2020年，迎接2021年。

晚會以Zoom和YouTube直播方式進行，除了當地的民眾和學生外，還有外地參加者。駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍和僑教中心主任賴麗瑩也上線共襄盛舉。上任近半年的王翼龍遺憾因疫情 緣故，至今還未能到北卡探望僑民，希望生活能隨著疫苗推出而盡速恢復正常，大家早日相聚。賴麗瑩在線上頒發感謝狀給台藝會主席譚逸心，感謝台藝會舉辦中華民國109年雙十國慶活動，凝聚僑心，團結僑社。

節目由僑務促進委員黃光榮主持，歌唱和趣味問答穿插進行。當天的唱將大多來自四校卡拉OK大賽的得主，還有台灣 電視歌唱比賽「台灣那麼旺Taiwan NO.1」百萬冠軍得主廖君旻從台灣隔海參加。

趣味問答分六隊進行，包括北卡州大兩隊、杜克、北卡大學、北卡社區學院、台藝會。所有隊伍答完，若還有答案尚未出來，開放給觀看直播的觀眾以電話答題。比賽分兩輪共12個題目，範圍廣泛，大家的答案也千奇百怪。最後由台藝會獲得冠軍，北卡州大1隊得亞軍。

幾家餐廳所贊助的宵夜，讓學生隊伍飽享口福。只見學生們在螢幕前開心的吃著由Akashi日本料理、JJ Café、Cary Cha House、當豬愛上包所提供的生魚片、壽司、拉麵、飯糰、肉包、鹹酥雞、排骨飯、珍珠奶茶、刈包等美食，讓吃不到的觀眾垂涎羨煞。學生們吃飽喝足，不吝提供食後賞評，北卡大學隊長張世穎讚歎說他當晚吃到的生魚片「不是魚，是海」，被認為是很成功的廣告詞。

聯歡晚會自然少不了抽獎活動。經文處、僑教中心、大亞洲超市、Cary Cha House、Cary Cha House都提供了禮券，台藝會也提供香檳給所有參加直播人員，大家在歡樂中度過2020年的最後時刻。

黃光榮表示他和譚逸心、魏銘佑在國慶活動結束後討論並籌備該活動，希望能讓因為疫情而無法和親友團聚的台灣留學生及鄉親一起在網路上跨年慶祝。他感謝所有的贊助廠商和參加者。當天共有大約60名台灣留學先及鄉親參與直播，超過100名觀眾同步觀看直播。

台藝會主席譚逸心表示今年一些傳統活動因新冠疫情而取消。還好藉著先進科技，該會推出線上卡拉OK社區聯誼懇親、電子遊戲大賽、線上跨年聯誼活動，不但為聯誼交流方式增添一個新方向，也拉近世界各地的距離，延長節目壽命，活動結束後繼續有人上YouTube觀看節目。他說在2020年辦活動是個很特殊的經驗，從開始到完成都出不了家門。這是他卸任前的最後一個活動，很遺憾沒能向所有幫忙的人當面致謝，希望2021年可以早點恢復正常。