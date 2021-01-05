中佛州僑界 元旦奧蘭多升旗
慶祝元旦，中佛州僑界在奧蘭多華埠第一東方超市前廣場舉行升旗典禮，配合防疫，同步在臉書直播，僅由會長及代表參加現場儀式。徐美嬋擔任司儀，唱兩國國歌，升兩國國旗，大家揮舞國旗，高呼中華民國萬歲及台灣加油。隨後新年團拜。主辦單位代表大奧蘭多台灣商會會長楊琇雅、僑務委員王成章，以及駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州等也向僑胞賀年。
錢冠州頒發感謝狀給舉辦慶祝雙十國慶活動的有功人員，包括楊琇雅，大奧蘭多台灣同鄉會，佛州急難救助協會鐘秀蘭、徐國鈴，僑務委員王成章、鄭鴻鈞、詹翠華和簡雅嵐等。錢冠州並代表僑務委員會頒發榮譽職人員的續任聘書，包括僑務諮詢委員梅惠照，僑務顧問黃毅敏、廖唯志、周曼宜、高健智，僑務促進委員洪東躍、劉廣然、張熙增與簡雅嵐等九人。當天亦歡送即將榮調回台的駐邁經文處領事孫博先，楊琇雅會長及奇士美華人協會會長嚴培達致贈紀念品。
主辦單位包括大奧蘭多台灣商會、奧蘭多台同鄉聯誼會、奇士美華人協會、佛州中華學人協會、甘迺迪角華美協聯會、中佛州中華學校、佛州榮光聯誼會，贊助單位包括第一銀行，駐邁阿密台北經濟文化辦事處，僑務委員王成章和僑務榮譽職人員，僑務諮詢委員梅惠照、楊喬生，僑務顧問周曼宜，僑務促進委員詹翠華、洪東躍和劉正民。當天出席的僑團代表還有安良工商總會奧蘭多分會會長鄧倫興，奧蘭多華商總會會長周麗雪，慈濟奧蘭多聯絡處負責人林智等，逾60人與會。現場沒有餐敘，與會者均收到餐券及一包口罩，第一銀行贈送月暦，僑委會贈送紙燈籠。
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