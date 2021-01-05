中佛州僑界 元旦奧蘭多升旗

中佛州僑界舉行升旗典禮慶祝2021年元旦，升起中華民國及美國國旗。(主辦單位提供)

慶祝元旦，中佛州 僑界在奧蘭多華埠第一東方超市前廣場舉行升旗典禮，配合防疫，同步在臉書直播，僅由會長及代表參加現場儀式。徐美嬋擔任司儀，唱兩國國歌，升兩國國旗，大家揮舞國旗，高呼中華民國萬歲及台灣 加油。隨後新年團拜。主辦單位代表大奧蘭多台灣商會會長楊琇雅、僑務委員王成章，以及駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州等也向僑胞賀年。

中佛州僑界舉行升旗典禮慶祝2021年元旦。(記者陳文迪/攝影)

中佛州僑界舉行升旗典禮慶祝2021年元旦，圖為與會僑胞向國旗行注目禮。(記者陳文迪/攝影)

中佛州僑界舉行升旗典禮慶祝2021年元旦，升起中華民國及美國國旗。(記者陳文迪/攝影)

中佛州僑界舉行升旗典禮慶祝2021年元旦，圖為與會僑胞呼口號。(記者陳文迪/攝影)

中佛州僑界舉行升旗典禮慶祝2021年元旦，圖為與會僑胞呼口號。(記者陳文迪/攝影)

中佛州僑界舉行升旗典禮慶祝2021年元旦，圖為與會僑胞呼口號。(孫博先提供)

即將返台駐邁經文處領事孫博先(右一)向僑胞致謝，感謝6年來對他的支持和鼓勵。(主辦單位提供)

錢冠州頒發感謝狀給舉辦慶祝雙十國慶活動的有功人員，包括楊琇雅，大奧蘭多台灣同鄉會，佛州急難救助協會鐘秀蘭、徐國鈴，僑務委員王成章、鄭鴻鈞、詹翠華和簡雅嵐等。錢冠州並代表僑務委員會頒發榮譽職人員的續任聘書，包括僑務諮詢委員梅惠照，僑務顧問黃毅敏、廖唯志、周曼宜、高健智，僑務促進委員洪東躍、劉廣然、張熙增與簡雅嵐等九人。當天亦歡送即將榮調回台的駐邁經文處領事孫博先，楊琇雅會長及奇士美華人 協會會長嚴培達致贈紀念品。

奇士美華人協會會長嚴培達(左)代表升旗典禮籌備委員會致贈紀念品給駐邁經文處領事孫博先。(吳佩芬提供)

駐邁經文處僑務秘書吳佩芬(右)在升旗典禮後致詞，左為司儀徐美嬋。(主辦單位提供)

駐邁經文處處長錢冠州(左)頒發感謝狀給大奧蘭多台商會會長楊琇雅(右)。(詹翠華提供)

大奧蘭多台商會會長楊琇雅(左)代表致贈紀念禮給將返台的駐邁經文處領事孫博先(右)。(吳佩芬提供)

駐邁經文處處長錢冠州(右二)在升旗典禮後致詞。(詹翠華提供)

駐邁經文處處長錢冠州(右)頒發感謝狀給鄭鴻鈞(左)。(詹翠華提供)

左起駐邁經文處領事孫博先、僑務委員王成章夫婦、處長錢冠州及僑務秘書吳佩芬向與會僑胞祝賀新年平安快樂。(詹翠華提供)

主辦單位包括大奧蘭多台灣商會、奧蘭多台同鄉聯誼會、奇士美華人協會、佛州中華學人協會、甘迺迪角華美協聯會、中佛州中華學校、佛州榮光聯誼會，贊助單位包括第一銀行，駐邁阿密台北經濟文化辦事處，僑務委員王成章和僑務榮譽職人員，僑務諮詢委員梅惠照、楊喬生，僑務顧問周曼宜，僑務促進委員詹翠華、洪東躍和劉正民。當天出席的僑團代表還有安良工商總會奧蘭多分會會長鄧倫興，奧蘭多華商總會會長周麗雪，慈濟奧蘭多聯絡處負責人林智等，逾60人與會。現場沒有餐敘，與會者均收到餐券及一包口罩，第一銀行贈送月暦，僑委會贈送紙燈籠。

駐邁經文處長錢冠州(左五)代表僑委會頒發續任聘書給僑務職人員。(主辦單位提供)