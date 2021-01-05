疫苗接種大塞車 佛州擬擴大施打場所

每日新增確診逾萬人，州長下令加速疫苗施打。(美聯社)

新冠疫苗 需求增長，州長德桑提斯(Ron DeSantis)向醫院施壓，周一宣布，郡衛生部門和各醫院將自訂程序，為65歲及以上的居民提供疫苗。州長已指示緊急情況管理部門與州衛生廳合作，擬利用當前的州府管理的檢測 場所，並依靠醫院以及社區教堂來擴大接種。

各郡65歲老人已分別開始打疫苗或進行預約登記，中、南佛州 地區開打疫苗的各站點都大排長龍，疫苗預約註冊網站也是爆滿，鮑爾郡(Broward County)海莉亞(Health)的預約登記已滿至2月。南佛州試圖上網預約疫苗接種的申請，甚至讓衛生部門的網站癱瘓。佛州地區不在長照機構滿65歲的老人超過400萬人。州長及衛生官員都呼籲民眾要有耐心。

每日新增確診逾萬人，州長下令加速疫苗施打。(美聯社)

目前佛州僅為三類優先人群接種疫苗：醫護工作者、長期護理機構工作人員居民、65歲以上老人。州府指，約有25萬5000人已接種疫苗。德桑提斯說，醫院應為老年人接種疫苗的主力，施打速度快的醫院將收到更多劑量。

佛州衛生廳4日疫情數據。(佛州衛生廳)

佛州衛生廳4日增1萬1256例確診，染疫總數137萬6692例，死亡增103人，佛州居民死亡總人數2萬2090人，非居民325人，全州7237人住院治療中，累計就醫6萬3505病例，確診率逾10%。