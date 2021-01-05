華美老年協會 線上迎新年

亞城廣場舞團表演「乘風破浪」。(主辦單位影片截圖)

2020年，由於疫情 肆虐，阻絕了親人朋友在聖誕和新年相聚在一起的機會。為滿足亞城華人老年朋友們期望見到彼此的心情，華美老年協會日前舉辦雲端 聯歡會，觀眾人數甚至超過了 Zoom 預設的上限 100 人。

哈老師音樂室的Donny和學生Hannah一起演唱創作歌曲Christmas Past。(主辦單位影片截圖)

此次節目總監由于曉潔擔任，他依次介紹了華美協會名譽會長，九十高齡的蕭長虹、名譽會長李新華、會長陳新新及兩位副會長文曉軍及王軍。

年逾八旬的于樹彬演奏小號。(主辦單位影片截圖)

此次節目主持人由May擔任，第一個節目是亞城的廣場舞團表演的「再見，卡門」，熱情奔放！

接著蕭長虹、陳新新，協會理事曉敏、Jennifer Wang及黃鑫萍一起朗誦了由黃鑫萍編輯的一組組詩「願望」，深情表達了心底願望和由衷祝福。

陳明發帶來「月亮代表我的心」。(主辦單位影片截圖)

小女生賈讓高歌一首「世界那麼大，還是遇見你」，描繪著相思中的人們情意。

亞城著名的京劇名票友鄭德大，常在週末，特別是在疫情期間為希望老年活動中心義務獻唱。當天他與學生Cindy一同演唱革命現代京劇「沙家浜」選段「軍民魚水情」。

亞城男低音家魏詠，也在華美歌唱園的陪伴下演唱「金梭和銀梭」，秋萍姐妹也加入到演唱隊伍中。

來自哈老師音樂室的Donny和學生Hannah一起演唱了Danny 親自創作歌曲Christmas Past。

希望老年活動中心裡深受大家喜愛的「故事大王」莊媽媽和裴媽媽，也用親身經歷、通過雙簧的藝術形式講述了她們在希望活動中心的開心時光及美好生活。

亞城廣場舞團表演「橋邊姑娘」。(主辦單位影片截圖)

亞城廣場舞團的姐妹們一組「乘風破浪」及「橋邊姑娘」的舞蹈表演，展現了活潑向上、健康優雅的舞姿。

亞城情歌王子陳明發帶來「月亮代表我的心」，感性溫暖。

亞城男低音家魏詠(左)，在華美歌唱園和秋萍姐妹的陪伴下演唱「金梭和銀梭」。(主辦單位影片截圖)

年逾八旬的于樹彬與年僅14歲、亞特蘭大 交響樂團最年輕的小號手唐欣禾，用小號聯奏「友誼地久天長」大家感動於其精彩的表演。

「故事大王」莊媽媽和裴媽媽以雙簧形式講述在希望活動中心的開心時光。(主辦單位影片截圖)

最後，協會全體常委和理事們以「心語心願」，展現對未來美好的展望及對家人朋友們的祝福。

鄭德大與學生Cindy一同演唱革命現代京劇「沙家浜」。(主辦單位影片截圖)

此次短短一小時的表演，共凝聚了編導、策劃、組織、排練、攝影、剪輯、合成和最後演出，總共花費節目組3個月的辛勤付出和無私奉獻。

聯歡視頻可查看：youtu.be/33rT0evvZqk。

來源：YouTube