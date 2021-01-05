我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後

重返NBA無望 中媒：林書豪有意回北京打球

華美老年協會 線上迎新年

亞特蘭大訊
亞城廣場舞團表演「乘風破浪」。(主辦單位影片截圖)
亞城廣場舞團表演「乘風破浪」。(主辦單位影片截圖)

2020年，由於疫情肆虐，阻絕了親人朋友在聖誕和新年相聚在一起的機會。為滿足亞城華人老年朋友們期望見到彼此的心情，華美老年協會日前舉辦雲端聯歡會，觀眾人數甚至超過了 Zoom 預設的上限 100 人。

哈老師音樂室的Donny和學生Hannah一起演唱創作歌曲Christmas P...
哈老師音樂室的Donny和學生Hannah一起演唱創作歌曲Christmas Past。(主辦單位影片截圖)

此次節目總監由于曉潔擔任，他依次介紹了華美協會名譽會長，九十高齡的蕭長虹、名譽會長李新華、會長陳新新及兩位副會長文曉軍及王軍。

年逾八旬的于樹彬演奏小號。(主辦單位影片截圖)
年逾八旬的于樹彬演奏小號。(主辦單位影片截圖)

此次節目主持人由May擔任，第一個節目是亞城的廣場舞團表演的「再見，卡門」，熱情奔放！

接著蕭長虹、陳新新，協會理事曉敏、Jennifer Wang及黃鑫萍一起朗誦了由黃鑫萍編輯的一組組詩「願望」，深情表達了心底願望和由衷祝福。

陳明發帶來「月亮代表我的心」。(主辦單位影片截圖)
陳明發帶來「月亮代表我的心」。(主辦單位影片截圖)

小女生賈讓高歌一首「世界那麼大，還是遇見你」，描繪著相思中的人們情意。

亞城著名的京劇名票友鄭德大，常在週末，特別是在疫情期間為希望老年活動中心義務獻唱。當天他與學生Cindy一同演唱革命現代京劇「沙家浜」選段「軍民魚水情」。

亞城男低音家魏詠，也在華美歌唱園的陪伴下演唱「金梭和銀梭」，秋萍姐妹也加入到演唱隊伍中。

來自哈老師音樂室的Donny和學生Hannah一起演唱了Danny 親自創作歌曲Christmas Past。

希望老年活動中心裡深受大家喜愛的「故事大王」莊媽媽和裴媽媽，也用親身經歷、通過雙簧的藝術形式講述了她們在希望活動中心的開心時光及美好生活。

亞城廣場舞團表演「橋邊姑娘」。(主辦單位影片截圖)
亞城廣場舞團表演「橋邊姑娘」。(主辦單位影片截圖)

亞城廣場舞團的姐妹們一組「乘風破浪」及「橋邊姑娘」的舞蹈表演，展現了活潑向上、健康優雅的舞姿。

亞城情歌王子陳明發帶來「月亮代表我的心」，感性溫暖。

亞城男低音家魏詠(左)，在華美歌唱園和秋萍姐妹的陪伴下演唱「金梭和銀梭」。(主辦...
亞城男低音家魏詠(左)，在華美歌唱園和秋萍姐妹的陪伴下演唱「金梭和銀梭」。(主辦單位影片截圖)

年逾八旬的于樹彬與年僅14歲、亞特蘭大交響樂團最年輕的小號手唐欣禾，用小號聯奏「友誼地久天長」大家感動於其精彩的表演。

「故事大王」莊媽媽和裴媽媽以雙簧形式講述在希望活動中心的開心時光。(主辦單位影片...
「故事大王」莊媽媽和裴媽媽以雙簧形式講述在希望活動中心的開心時光。(主辦單位影片截圖)

最後，協會全體常委和理事們以「心語心願」，展現對未來美好的展望及對家人朋友們的祝福。

鄭德大與學生Cindy一同演唱革命現代京劇「沙家浜」。(主辦單位影片截圖)
鄭德大與學生Cindy一同演唱革命現代京劇「沙家浜」。(主辦單位影片截圖)

此次短短一小時的表演，共凝聚了編導、策劃、組織、排練、攝影、剪輯、合成和最後演出，總共花費節目組3個月的辛勤付出和無私奉獻。

聯歡視頻可查看：youtu.be/33rT0evvZqk。

來源：YouTube

疫情 雲端 亞特蘭大

上一則

芝城、密州元旦升旗迎新年

下一則

歐巴馬總統中心可望今年開工

延伸閱讀

擁抱2021音樂會 線上同歡樂

擁抱2021音樂會 線上同歡樂
迎新年

迎新年
蕭敬騰跨年晚會重摔 躺在地上繼續唱

蕭敬騰跨年晚會重摔 躺在地上繼續唱
華美醫師協會 捐安老自助處10萬元

華美醫師協會 捐安老自助處10萬元
華美博物館 參與格蘭公園藝術跨年展

華美博物館 參與格蘭公園藝術跨年展
莫文蔚直播演唱 老公跨海獻驚喜

莫文蔚直播演唱 老公跨海獻驚喜

熱門新聞

在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究：維他命D可抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
資深住院藥劑師江凱文詳細說明如何判別是否有嚴重過敏體質。(特派員黃惠玲/攝影)

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

2020-12-30 13:10
許多民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金。美聯社

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

2021-01-01 13:17
民眾舉牌希望警察加強保護社區。(特派員黃惠玲/攝影)

槍口下破滅的美國夢！華人高呼嚴懲兇手

2020-12-28 10:08
喬治亞州1月5日將針對聯邦參議院兩席議員席次進行決選，屆時將決定是由民主黨或共和黨誰來主導參院。圖為民主黨籍候選人沃諾克1日在一場集會中演講。(Getty Images)

破紀錄！ 喬州參議員決選倒數 已有300萬人提前投票

2021-01-01 18:47
密西根州的聖約瑟夫市緊鄰湖畔，景色優美。(聖約瑟夫市臉書)

搬來就給2萬！ 密西根獎勵芝城居民入住

2020-12-29 13:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城
水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡