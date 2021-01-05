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喬州決選最後衝刺 共和黨：力促社區穩定 工作有回報

亞特蘭大訊

喬治亞州參議員決選已進入最後階段。由喬州共和黨亞太裔各社區負責人，包括華裔社區負責人Sunny Wong，所簽署的聲明中表示，民主黨的政治家表面上常宣揚平等和社會正義的訊息，但實際上政策卻相反：經常壓制言論自由、通過高稅收，對成功企業施加更多監管，阻礙企業主投資。

聲明中指出，喬州亞太諮詢委員會中每位董事都是以移民身分來到美國，為自己和家人謀求更好的生活。如果沒有辛勤工作，此種「美好生活」就不會來臨。絕大多數亞裔移民是努力工作的，但是只有在川普和共和黨的領導下，才能確保更好的經濟，和平與繁榮，確保辛勤工作能有美好未來的回報。

喬州共和黨表示，由於民主黨的極左激進勢力，使美國有轉向社會主義的趨勢。共和黨作為一個保守的，傳統的，熱愛家庭的群體，不能忍受社會主義，必須阻止當前的暴力騷亂，削減警察部門和取消傳統文化此等恐怖行為繼續，以恢復社區的穩定。

共和黨亞太諮詢委員會及其志工表示，願意捍衛國家免受危險的民主黨政策和社會主義的侵害。今年在喬州，亞裔投票率增加很多，有超過3萬人完成首次登記和投票，2020年投票人數更比2016年增加6萬餘人。而共和黨亞太諮詢委員會志工在大選期間更撥打了30萬多通電話聯繫選民，並登門拜訪3萬5000多戶，登記了500多名選民。他們呼籲，1月5日將參議員選票投給普度(David Perdue)和洛夫勒(Kelly Loeffler)，並且將公共服務專員(Public Service Commission)的票投給Lauren "Bubba" McDonald。

共和黨 喬州 投票

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