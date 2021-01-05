喬州決選最後衝刺 民主黨歐瑟夫：身為移民後代 願組多元團隊

喬州決選前夕，民主黨候選人透過網路與華裔選民拉票。左上起順時針為：歐瑟夫、沃納克、喬州聯邦眾議員強森(Hank Johnson)、公共服務委員會(Public Service Commissioners District 4)候選人布萊克曼(Daniel Blackman)。(銀幕截圖)

民主黨籍聯邦參議員候選人歐瑟夫(Jon Ossoff)、沃納克(Raphael Warnock)及公共服務委員會(Public Service Commissioners District 4)候選人布萊克曼(Daniel Blackman)日前透過網路與華裔選民拜票。歐瑟夫說母親移民美國，自己是移民後代，對移民心聲感同身受。他表示喬州亞裔 選民不斷改寫歷史、目前美國處在風口浪尖、華裔選民用選票訴說心聲、廣大基層民意開創新時代。

共同造勢者有喬州聯邦眾議員強森(Hank Johnson)、紐約州聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)、加州聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)，主辦單位表示有超過270人參加。

布萊克曼表示公共服務委員會決定電費及瓦斯費漲跌、監管寬頻網路，這是在疫情期間大家在家遠距上學上班感受特別明顯的。另外還有環保再生能源優惠措施，攸關民生政策與永續發展。

強森表示他與歐瑟夫相識共事超過15年，自歐瑟夫到華府並赴英留學、並聘用他為幕僚襄贊問政、後來更有機會在國會共事、服務選民推動立法、展開美國新篇章。

有人提問歐瑟夫當選會如何啟用亞裔幕僚，並推動有利亞裔的政策法案？他承諾組建多元團隊、反映喬州多語言、多族裔面貌，尤其是法案與公共政策服務亞裔選民與選區，更需要聆聽選民心聲。

再者被問到聯邦優先法案，他表示防疫第一要停止荒腔走板、無視專業與剛愎自用，務必要確保全民能免費篩檢與接種疫苗 ，尤其疫苗從生產到注射的黃金時效短暫，他說領國者若無能與瀆職，各地莫衷一是各自為政、反而延誤防疫與阻礙重返正軌效率；因此國家領袖更需服從專業，統籌協調醫療供需，譬如發揮喬州CDC樞紐定位，調度疫苗，嚴防賄賂裙帶擠後門，紈褲插隊占疫苗，破壞群體免疫的公衛目標。

而針對喬州擴大聯邦醫保、提高最低工資、與選票核對簽名，他支持擴大醫保。他說州政府拒絕擴辦形同浪擲州民已繳稅金；他支持採分階段逐步調升最低工資，整體產業均衡發展；也支持便民缺席投票，反對歧視如亞裔姓名遭刻意打壓，惡意褫奪選舉權的擾民惡法。

針對人權與貿易，他支持公平競爭、捍衛民主、保障人權與自由、反對剽竊智慧財產權、反對傾銷與違法補貼。