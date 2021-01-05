我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後

重返NBA無望 中媒：林書豪有意回北京打球

喬州決選最後衝刺 民主黨歐瑟夫：身為移民後代 願組多元團隊

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
喬州決選前夕，民主黨候選人透過網路與華裔選民拉票。左上起順時針為：歐瑟夫、沃納克、喬州聯邦眾議員強森(Hank Johnson)、公共服務委員會(Public Service Commissioners District 4)候選人布萊克曼(Daniel Blackman)。(銀幕截圖)
喬州決選前夕，民主黨候選人透過網路與華裔選民拉票。左上起順時針為：歐瑟夫、沃納克、喬州聯邦眾議員強森(Hank Johnson)、公共服務委員會(Public Service Commissioners District 4)候選人布萊克曼(Daniel Blackman)。(銀幕截圖)

民主黨籍聯邦參議員候選人歐瑟夫(Jon Ossoff)、沃納克(Raphael Warnock)及公共服務委員會(Public Service Commissioners District 4)候選人布萊克曼(Daniel Blackman)日前透過網路與華裔選民拜票。歐瑟夫說母親移民美國，自己是移民後代，對移民心聲感同身受。他表示喬州亞裔選民不斷改寫歷史、目前美國處在風口浪尖、華裔選民用選票訴說心聲、廣大基層民意開創新時代。

共同造勢者有喬州聯邦眾議員強森(Hank Johnson)、紐約州聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)、加州聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)，主辦單位表示有超過270人參加。

布萊克曼表示公共服務委員會決定電費及瓦斯費漲跌、監管寬頻網路，這是在疫情期間大家在家遠距上學上班感受特別明顯的。另外還有環保再生能源優惠措施，攸關民生政策與永續發展。

強森表示他與歐瑟夫相識共事超過15年，自歐瑟夫到華府並赴英留學、並聘用他為幕僚襄贊問政、後來更有機會在國會共事、服務選民推動立法、展開美國新篇章。

有人提問歐瑟夫當選會如何啟用亞裔幕僚，並推動有利亞裔的政策法案？他承諾組建多元團隊、反映喬州多語言、多族裔面貌，尤其是法案與公共政策服務亞裔選民與選區，更需要聆聽選民心聲。

再者被問到聯邦優先法案，他表示防疫第一要停止荒腔走板、無視專業與剛愎自用，務必要確保全民能免費篩檢與接種疫苗，尤其疫苗從生產到注射的黃金時效短暫，他說領國者若無能與瀆職，各地莫衷一是各自為政、反而延誤防疫與阻礙重返正軌效率；因此國家領袖更需服從專業，統籌協調醫療供需，譬如發揮喬州CDC樞紐定位，調度疫苗，嚴防賄賂裙帶擠後門，紈褲插隊占疫苗，破壞群體免疫的公衛目標。

而針對喬州擴大聯邦醫保、提高最低工資、與選票核對簽名，他支持擴大醫保。他說州政府拒絕擴辦形同浪擲州民已繳稅金；他支持採分階段逐步調升最低工資，整體產業均衡發展；也支持便民缺席投票，反對歧視如亞裔姓名遭刻意打壓，惡意褫奪選舉權的擾民惡法。

針對人權與貿易，他支持公平競爭、捍衛民主、保障人權與自由、反對剽竊智慧財產權、反對傾銷與違法補貼。

亞裔 喬州 疫苗

上一則

庫克郡新冠疫苗接種 醫護從業員即起可登記

下一則

中佛州僑界 元旦奧蘭多升旗

延伸閱讀

英媒：葡萄牙醫護人員接種疫苗2天後暴斃 死因未明

英媒：葡萄牙醫護人員接種疫苗2天後暴斃 死因未明
莫德納2021疫苗產量 預估6億至10億劑

莫德納2021疫苗產量 預估6億至10億劑
菲國尚未核准疫苗 傳大批在菲中國人已接種

菲國尚未核准疫苗 傳大批在菲中國人已接種
北喬治亞聯邦檢察官辭職 立即生效

北喬治亞聯邦檢察官辭職 立即生效
全州醫院疫苗用量46% 州府要求本周用完庫存 否則罰款

全州醫院疫苗用量46% 州府要求本周用完庫存 否則罰款
民主黨眾議員要求FBI對川普致電喬州州務卿展開調查

民主黨眾議員要求FBI對川普致電喬州州務卿展開調查

熱門新聞

在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究：維他命D可抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
資深住院藥劑師江凱文詳細說明如何判別是否有嚴重過敏體質。(特派員黃惠玲/攝影)

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

2020-12-30 13:10
許多民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金。美聯社

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

2021-01-01 13:17
民眾舉牌希望警察加強保護社區。(特派員黃惠玲/攝影)

槍口下破滅的美國夢！華人高呼嚴懲兇手

2020-12-28 10:08
喬治亞州1月5日將針對聯邦參議院兩席議員席次進行決選，屆時將決定是由民主黨或共和黨誰來主導參院。圖為民主黨籍候選人沃諾克1日在一場集會中演講。(Getty Images)

破紀錄！ 喬州參議員決選倒數 已有300萬人提前投票

2021-01-01 18:47
密西根州的聖約瑟夫市緊鄰湖畔，景色優美。(聖約瑟夫市臉書)

搬來就給2萬！ 密西根獎勵芝城居民入住

2020-12-29 13:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城
水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡