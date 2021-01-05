喬州中產階級 年收2.4萬至11.4萬元 全美居第18

金融訊息網站24/7 Wall St.近期針對美國人口普查 局(U.S. Census Bureau)和經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)的數據，與新冠疫情流行所造成經濟下滑之前的數據相對比，指出在各州中產階級平均家庭所得及其排名。其中，喬治亞州的中產階級家庭收入落在2萬3948元至11萬4234元之間。

喬州的家庭收入中位數為7萬4833元，在全美排名第18位。其中產階級收入在全州所占比例中排名全美第七，為45.4%。但該州5%的最富有者佔全州收入的23.3%，在全美位居第九。該州的生活成本在全美排名第24位，比全國平均水平便宜了7%。

在佛州，中產階級家庭年收入落在2萬6023元至11萬7719元間。其中位數家庭年所得為7萬1348元，為全美第11低；中產階級所得占全州比為44.8%，為全美第三低，而該州5%最有錢家庭所得比則占全州的24.1%，為全美第三高 。該州生活水平較全美平均高了0.6%，是全美排名第15位。

在北卡，中產階級家庭年收入則落在2萬2507元至10萬4011元間。其中位數家庭年所得為7萬2049元，為全美第12低；中產階級所得占全州比為45.7%，排名全美第十低，而該州5%最有錢家庭所得比則占全州的22.9%，為全美第15高。該州生活水平較全美平均低了8.2%，是全美第19低。

在阿拉巴馬，家庭年收入需落在1萬7807元至9萬1778元才會被視為中產階級。其中位數家庭年所得為6萬6171元，為全美第六低；中產階級所的占全州比為46.5%，為全美第22低，而該州5%最有錢家庭所得比則占全州的21.8%，為全美23低。該州生活水平較全美平均少了13.6%，是全美第三低。

在全美範圍內，密西西比的家庭收入中位數最低，為5萬8503美元，夏威夷家庭收入中位數比美國平均高18.1%，是全美最高的。

「為確定在每個州被視為中產階級的家庭所需要的收入，24/7 Wall St.審查了人口普查局2018年社區調查中有關全美家庭收入五分位數的數據，我們檢查了第二個五分位數的下緣和第四個五分位數的上緣，其總共占全美家庭的60%，」該網站解釋其研究方法中指出。「我們並使用經濟分析局2018年的地區價格平價數據(regional price parity data)以便針對各州生活成本做調整。RPP的調整邊界可被視為中產階級的收入範圍。」

根據Pew研究中心針對政府數據的分析顯示，2018年約有52%的美國成年人住在中等收入家庭中。

完整報告可查看：bit.ly/3n9kkO9。