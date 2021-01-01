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海外華文媒體報導大獎 世報獲兩大獎

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
世界日報亞特蘭大辦事處主任張蕙燕(左)以「王德：100%白手起家的田庄囝仔」一文，獲「華人社區服務報導獎」。(僑委會影片截圖)
世界日報亞特蘭大辦事處主任張蕙燕(左)以「王德：100%白手起家的田庄囝仔」一文，獲「華人社區服務報導獎」。(僑委會影片截圖)

中華民國僑委會日前舉辦了「海外華文媒體報導大獎」，日前舉行頒獎典禮，世界日報獨獲平面／網路報導類三項獎中的兩項，是本屆最大贏家。

此次首屆比賽，共收到來自12個國家地區、45件平面/網路報導類、44件廣播類作品報名競逐，最終選出6個作品得獎。世界日報紐約總社記者張晨以「『我沒有孩子，丈夫也力挺』愛州華裔護士剃頭馳援紐約」獲平面/網路報導類的「公共事務關懷報導獎」，亞特蘭大辦事處主任張蕙燕則以「王德：100%白手起家的田庄囝仔」一文，獲「華人社區服務報導獎」；世界日報共有六件作品入圍，包括紐約總社的三件作品和洛杉磯社的三件作品。

世界日報紐約總社記者張晨(左)以「『我沒有孩子，丈夫也力挺』愛州華裔護士剃頭馳援...
世界日報紐約總社記者張晨(左)以「『我沒有孩子，丈夫也力挺』愛州華裔護士剃頭馳援紐約」獲「公共事務關懷報導獎」。(僑委會影片截圖)

而僑委會亦舉辦了「海外華文媒體線上座談會」，向海外中文媒體暢談政府新政策。委員長童振源提到，該會有四大僑務工作目標，包括了「運用新科技與模式擴大服務全球僑胞」、「深化全球僑胞與台灣在各領域的連結與合作」、「發揮台灣優勢協助全球僑胞在僑居地生根茁壯」及「匯聚全球僑胞能量壯大台灣」，並欲發揮「槓桿支點」與「整合平台」的功能角色，以透過僑務工作數位化、資源整合平台化、政府與民間合作雙贏、以僑胞需求為服務導向及僑務改革創新與活絡資源等五項策略，使僑務政策能順應時勢並符合僑胞需求，協助促進台灣與僑界共同發展。

童振源指出，近日中國的孔子學院在各地紛紛退場，僑委會將更為關注全球華語文推廣，並希望能結合現有海外華文師資與國內資源，進一步深耕海外華語文學習。

僑委會委員長童振源與參加首屆「海外華文媒體報導大獎頒獎典禮」入圍及得獎者線上合照...
僑委會委員長童振源與參加首屆「海外華文媒體報導大獎頒獎典禮」入圍及得獎者線上合照。(僑委會網站)

他說，未來將積極協助輔導海外僑校轉型為社區華語文中心，利用海外原有據點與師資打入主流社會。再者，美國主流中小學擁有約600位台裔華語師資，未來將著重連結這些教師，提供更多教學資源。此外也要利用台灣產學合作，共同推動全球華語文教育，讓更多台灣學生與老師協助推廣海外華語文教育。

他並提到，為深化僑胞台商及國內百工百業的連結和合作，僑委會與國內九大研發機構共同建置「全球僑台商產業升級與技術服務平台」。由僑委會提供系統性資訊彙整，建立單一聯絡窗口。 

僑務通訊社社長郭淑貞亦指出，2021年工作計畫包括了預計下半年舉辦全球華文媒體高峰會，邀情海外媒體回台與台灣媒體交流，內容將包括專題演講、交流、頒獎等。僑務電子報未來也希望朝全球僑務新聞中心的目標進行；海外華文媒體報導大獎亦將擴大辦理，預計擴大增加電視報導類。

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