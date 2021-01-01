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注意！2021年喬州多條新法上路

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
2021年1月1日起，喬州將有多條法律生效。圖為喬州州議會。(記者林昱瑄／攝影)
2021年1月1日起，喬州將有多條法律生效。圖為喬州州議會。(記者林昱瑄／攝影)

2021年1月1日起，喬州多條法律生效，內容包括保護消費者、規範醫療保險費用、核發專業執業、喬州官方葡萄、以及日前非裔艾伯里(Ahmaud Arbery)無故遭殺害後所通過反仇恨犯罪法案後的另一項「警察反仇恨犯罪法案」：

HB 752：本法規定喬州的物理治療師或其助理，需先遞交資料予喬州犯罪信息中心(Georgia Crime Information Center)，通過FBI犯罪紀錄調查後才可獲准持照行醫。

HB 838：此法將入罪懲處「煽動，騷擾或恐嚇執法警察」的行為。

HB 888：該法稱《保護消費者免偷襲計費法》，將針對偷襲計費保護消費者；也建立保險與醫療費用糾紛的仲裁程序。

HB 914：允許在外州持照的軍眷，得在喬州獲照執業。

HB 983：經性犯罪者所在郡警長批准，性犯罪者在州營或民營臨終關懷設施、療養院或是長照機構註冊時，不須提供指紋。

HB 1037：影視投資行為可將部分錄音從「核准生產活動」(qualified production activities)改列為「生產費用」。

HB 1039：涉及繁瑣自動續約規定，提供消費者提供更多保護。

HB 1125：針對乳癌高風險族群，州醫療保險提供額外篩檢。

SB 28：禁止保險公司向投保病人收取比物理治療，職傷治療或骨脊治療更高額的門診費、自付額或共同負擔費用(coinsurance)。

SB 288：若某人定罪後滿足條件，該法限制索取其犯罪與逮捕記錄。

SB 308：取消移除公共水域內「無人看管船艦」的繁冗程序。

SB 310：監管拳擊，摔跤以及武術協會，要求持續教育，規範非法行為，並頒發註冊證書。

SB 341：規定在災難和緊急情況下，重新雇用、培訓、薪酬已退休治安官(peace officers)和監獄矯正官(correctional officers)。

SB 358：指定穆斯卡丁葡萄(muscadine grapes)為「喬州官方葡萄」。

SB 371：授權州政府投資鐵路設施和設備。

SB 443：定義扣押標準、統一流程，並設定扣押教育學貸所得上限。

喬州 醫療保險 警察

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