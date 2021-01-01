喬州長者、警察及急救人員 坎普：可望列疫苗1A名單

喬州奧古斯塔(Augusta)的護士正接受新冠疫苗注射。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)周三宣布，如果可以獲得足夠的劑量，可能在未來兩周內，將該州65歲以上長者，警察和其他第一線急救人員列入可接種COVID-19疫苗 的1A階段名單中。

目前，1A階段接種名單包括醫護人員，長照機構的工作人員和居民。

公衛署發言人尼丹(Nancy Nydam)表示，此舉取決於是否有足夠的疫苗。與亞城都會區相比，該州的二線城市，例如瓦多斯塔(Valdosta)及一些農村地區更有可能收到更多劑量的疫苗。

尼丹指出，要獲得疫苗接種將需要預約，該州將很快針對這些族群發布預約以及其他後勤訊息。

與今年早些時候川普政府的預測相比，全美的疫苗推廣工作進展緩慢，目前疫情仍然嚴峻。

州長坎普表示，如果劑量足夠，可能在未來兩周內，將65歲以上長者，警察和其他第一線急救人員列入疫苗接種名單中。(美聯社)

據周三下午的數據顯示，亞特蘭大 的Grady醫院、Wellstar醫療中心床位已滿。而亞城市區的Piedmont Atlanta醫院，Northside醫院，Emory大學醫院，Wellstar North Fulton醫院，Wellstar Kennestone醫院和其他亞城都會區的加護病房或急診室均已滿載。

而31日喬州 再度刷單日新確診數，計有8499個新確診病例。截至31日下午3時，喬州共有56萬6676例病例， 9872人死亡，目前則有4578人住院。

喬州公衛官員強調，普通民眾還需再等待數月才能獲得疫苗接種。居民應繼續戴上口罩，保持社交距離並洗手，減低病毒傳播。

公衛署署長杜米(Kathleen Toomey)在本周於甘斯維爾(Gainesville)舉行的記者會上，敦促州民在有資格獲施打疫苗時務必前往接種，保護自己也保護家人和朋友。

杜米向那些對疫苗猶豫不決的人喊話：「疫苗的數據看起來很棒，其安全紀錄也非常非常好。」

迄今為止，喬州共已接種6萬1870劑疫苗。州數據顯示，輝瑞已向喬州運送了17萬7450劑疫苗，而Moderna已運送了19萬7900劑。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，喬州65歲以上的人口有150萬人，這意味著需要大量增加供應量才能為整個老年人口接種疫苗。

喬州啟動疫苗熱線

COVID-19疫苗約在兩周前抵達喬州，首批疫苗接種給急救人員和一線衛生工作者。本周喬州宣布，透過藥房CVS Health和Walgreens，已開始在數百家長照機構中進行接種。

而喬州也已啟動新冠病毒熱線，回答公眾有關疫苗的相關問題，包括接種的時間地點，何者有資格接種，疫苗提供者，不同疫苗的差異及有效性等數據資訊。

該熱線電話是：1-888-357-0169。相關資訊亦可以在公衛署網站上找到：dph.georgia.gov/covid-vaccine。