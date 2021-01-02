趙宇空呼籲華人踴躍支持共和黨參議員候選人Purdue 及 Loeffler
作者趙宇空，佛州奧蘭多Patriotic Legal Immigrants USA President
一直在領導亞裔社區反對哈佛、耶魯等名校對亞裔入學歧視的華人教育維權領袖趙宇空先生最近發表聲明，呼籲喬治亞州的華人選民踴躍投票給共和黨參議員候選人David Purdue 及Kelly Loeffler。聲明如下：
喬治亞的華人選民朋友們，您們好！
我於1992年來到美國，從來沒有像今天這樣感受到華人參政議政的重要性。大家可能還記得，當初克林頓總統在任的時候，他反對非法移民，打擊犯罪，並和共和黨合作搞福利改革。但今天的民主黨已經走向極端。一旦他們掌控了白宮和參眾兩院，他們將會在以下方面繼續推進災難性的極端政策：
第一、推出受到賀錦麗支持的加州第16號提案這樣的種族歧視政策，對華人孩子大學入學、政府招聘、政府合同方面進行歧視，大搞種族配額。並在拜登支持下全面取消標准考試，摧毀機會均等、擇優錄取的公平原則，讓華人實現美國夢難上加難。
第二、支持BLM在美國搞文革，削減警察經費，否定使美國成為世界上最偉大國家的文化傳統和建國原則。並縱容犯罪，放寬對犯罪分子的懲罰，使吸毒合法化，在學校裡搞男女同廁。
第三、搞社會主義的結果均等，濫發社會福利、增加稅收、推出繁瑣的規章制度，阻礙美國經濟恢復步伐，嚴重危害華人家庭和中小企業的經濟利益。
第四、大赦非法移民，成為民主黨的票倉。並改變美國選舉人制度，增加最高法院大法官人數，使美國成為一個一黨專政的專制國家，徹底摧毀美國的民主制度。
而且，喬治亞州兩位民主黨參議員候選人會為這些政策的通過推波助瀾。 Raphael Warnock所在的教會1995年歡迎古巴共產主義獨裁者卡斯特羅講演。他發表支持馬克思主義的言論，至今拒絕譴責共產主義，還把為美國社會治安辛勤奉獻的警察侮辱為「暴徒、匪幫」。Warnock是美國有史以來參議員候選人中最為極端的人選。Jon Ossoff沒有任何政治經驗，一旦當選，只會成為極左政策的橡皮圖章。
相比之下，喬治亞州兩位共和黨參議員David Purdue和Kelly Loeffler都是成功的企業家，並在參議院兢兢業業，成功地支持了眾多有利於美國和喬治亞州人民的法案。他們的資歷和政治主張遠遠優於兩名民主黨候選人。
目前，民主黨在大選中已經贏得白宮和眾議院，參議院成為了阻止民主黨在全國推進極端政策的唯一中流砥柱。所以我在此呼籲所有喬治亞州的華人選民，踴躍給共和黨候選人David Purdue和Kelly Loeffler投票。只有共和黨控制了參議院，才會迫使民主黨採納中間政策，不走極端，以保障美國兩黨制、依法治國、市場經濟、機會均等、擇優錄取這些優秀的建國原則不備摧毀，我們的孩子能夠有平等機會實現他們的美國夢！
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