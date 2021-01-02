趙宇空呼籲華人踴躍支持共和黨參議員候選人Purdue 及 Loeffler

作者趙宇空，佛州奧蘭多Patriotic Legal Immigrants USA President

一直在領導亞裔社區反對哈佛、耶魯等名校對亞裔入學歧視的華人 教育維權領袖趙宇空先生最近發表聲明，呼籲喬治亞州的華人選民踴躍投票給共和黨參議員候選人David Purdue 及Kelly Loeffler。聲明如下：

喬治亞的華人選民朋友們，您們好！

我於1992年來到美國 ，從來沒有像今天這樣感受到華人參政議政的重要性。大家可能還記得，當初克林頓總統在任的時候，他反對非法移民，打擊犯罪，並和共和黨合作搞福利改革。但今天的民主黨 已經走向極端。一旦他們掌控了白宮和參眾兩院，他們將會在以下方面繼續推進災難性的極端政策：

第一、推出受到賀錦麗支持的加州第16號提案這樣的種族歧視政策，對華人孩子大學入學、政府招聘、政府合同方面進行歧視，大搞種族配額。並在拜登支持下全面取消標准考試，摧毀機會均等、擇優錄取的公平原則，讓華人實現美國夢難上加難。

第二、支持BLM在美國搞文革，削減警察經費，否定使美國成為世界上最偉大國家的文化傳統和建國原則。並縱容犯罪，放寬對犯罪分子的懲罰，使吸毒合法化，在學校裡搞男女同廁。

第三、搞社會主義的結果均等，濫發社會福利、增加稅收、推出繁瑣的規章制度，阻礙美國經濟恢復步伐，嚴重危害華人家庭和中小企業的經濟利益。

第四、大赦非法移民，成為民主黨的票倉。並改變美國選舉人制度，增加最高法院大法官人數，使美國成為一個一黨專政的專制國家，徹底摧毀美國的民主制度。

而且，喬治亞州兩位民主黨參議員候選人會為這些政策的通過推波助瀾。 Raphael Warnock所在的教會1995年歡迎古巴共產主義獨裁者卡斯特羅講演。他發表支持馬克思主義的言論，至今拒絕譴責共產主義，還把為美國社會治安辛勤奉獻的警察侮辱為「暴徒、匪幫」。Warnock是美國有史以來參議員候選人中最為極端的人選。Jon Ossoff沒有任何政治經驗，一旦當選，只會成為極左政策的橡皮圖章。

相比之下，喬治亞州兩位共和黨參議員David Purdue和Kelly Loeffler都是成功的企業家，並在參議院兢兢業業，成功地支持了眾多有利於美國和喬治亞州人民的法案。他們的資歷和政治主張遠遠優於兩名民主黨候選人。

目前，民主黨在大選中已經贏得白宮和眾議院，參議院成為了阻止民主黨在全國推進極端政策的唯一中流砥柱。所以我在此呼籲所有喬治亞州的華人選民，踴躍給共和黨候選人David Purdue和Kelly Loeffler投票。只有共和黨控制了參議院，才會迫使民主黨採納中間政策，不走極端，以保障美國兩黨制、依法治國、市場經濟、機會均等、擇優錄取這些優秀的建國原則不備摧毀，我們的孩子能夠有平等機會實現他們的美國夢！