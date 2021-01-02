人口普查全美平均年齡中位數為38歲

喬治亞州人口普查工作人員在9月30日截止資料收集工作，於亞特蘭大中國城宣導這項工作的重要性。

美國人口普查 局日前公布2020人口分析報告顯示，截至2020年4月1日全美人口以三組不同人口規模，全美人口年齡中位數分別為38.4、38.5和38.7歲。

人口普查局於15日舉行線上會議，發布2020年人口統計分析。人口普查局分析三組不同的人口規模，顯示全美人口的年齡中位數有三個數字，分別為38.4、38.5和38.7。人口普查局副局長兼首席運營官Ron Jarmin表示，人口統計分析不是像2020年人口普查那樣從住戶收集答案，而是使用當前和歷史的重要統計資料，和其他資料來估計美國人口的規模。通過在2020年人口普查的首批結果之前公布這些估計資料，人口分析提供了一種獨立的人口測量方法，以便與官方人口普查人數進行比較。

人口分析估計是使用出生與死亡記錄、國際人口遷移資料和醫療記錄創建的。這個範圍說明了輸入資料和用於產生估計值方法的不確定程度。

出生和死亡估計數相對準確，因為是基於非常準確和完整的國家生命統計系統(National Vital Statistics System)。但是移民 數據沒有類似統計系統，導致移民估計數存在更大的不確定性，因此估算外國移民主要依靠人口普查社區回應狀況，和其他數據來源。

人口統計分析高級技術專家Eric Jensen表示，自1960年的人口普查以來，他們進行人口統計分析，隨著時間推移，他們的估算方式得益於估算理論和行政紀錄的改進。

這項分析報告按低、中、高順序估計，發現較為突出的信息如下：

‧2022年將首次發布州(State)和縣(County)級對0-4歲兒童的估計。這些估計值納入了當前出生記錄，當地的管轄區域目前還沒有這些記錄。

‧2022年將發布年齡為 0 到 17 歲夏威夷原住民、黑人或非洲裔美國人、美洲印第安人或阿拉斯加原住民、亞裔、夏威夷原住民或其他太平洋島民以及兩個或更多種族及西班牙後裔的估計。這些估計納入了自 2003 年以來出生和死亡記錄中的詳細種族信息。

‧美國人口年齡估計的中值分別為38.4、38.5 和 38.7 歲。

‧僅黑人的美國人口百分比估計分別為13.5、13.7 和 13.9。

‧僅黑人或與其他種族組合的人口百分比估計分別為14.9、15.1 和 15.4。

‧年齡在30 歲以下人口中，西班牙裔的百分比估計值分別為23.0、24.6和26.0。由於直到 1990 年代出生和死亡記錄中才廣泛採用西班牙後裔選項，因此人口分析估計並沒有包括所有年齡段的西班牙後裔人口。

據指出，人口普查局預計在 2021年11月發布普查後問卷調查的覆蓋率估計。同時，人口普查局正在努力處理2020年人口普查資料，以便儘可能地在鄰近今年 12 月 31 日法定截止日期提供完整、準確的州 (state) 人口統計人數。

有關2020年人口分析完整表格，可參閱網站：https://bit.ly/3pl1AwA。