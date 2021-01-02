我投票是要讓侄女們可以再次見到父親我投票支持藍營，因為我希望能在一個讓家庭團聚、並在所有人身上看到人性的美國生活

弗朗斯．李(Frans Lie)與他的女兒。(Eric Khong提供)

本來應該是在移民局 的例行登記，最後卻變成我的表兄被拘留和遣返，使他與妻子和在美國 出生的孩子分離。我的表兄弗朗斯(Frans)經過了所有「正確的」程序。逃離了不安全和不穩定的印尼後，他和妻子申請庇護 並獲准排隊輪候，他亦按規定每半年便去赴約，與移民及海關執法局(ICE)官員會面。在這16年間，他每6個月都會去等待美國政府考慮他的個案，與此同時，他創辦了一家小企業，建立了家庭，並學習適應美國的生活 。

川普政府對像弗朗斯一樣尋求庇護的人士採取了嚴厲的態度，對他們實施嚴格的限制，並試圖徹底禁止所有尋求庇護者。ICE把弗朗斯(Frans)的個案交給另一位個案專員處理，而針對移民和尋求庇護者的新敵對政策迅速顯現。赴約那天弗朗斯被告知他不能回家，並且被ICE拘留，直至被逮解出境。

我記得絕望地前往喬治亞州南部歐文拘留中心探訪，弗朗斯的妻子和孩子們從監獄的鐵窗看到他。他穿著橙色連身囚衣，就如他是社會的威脅。他向孩子們解釋說：「這個國家不希望我留下來。」我們諮詢了朋友、社區成員、律師和議員，但聯邦政府執意以移民做代罪羔羊。我表兄被迫飛回印尼，並需要做出非常艱難的決定，把他在美國出生的孩子們留在這裡接受教育。孩子們和我的父母住在一起，可是非常想念他們的父親。

我對於弗朗斯受到本國政府的對待有很多不同的感受。對聯邦政府把資源用來針對那些從未犯過法並按指示行事的尋求庇護者，我感到非常憤怒和失望。這種做法所帶來的連串影響使我感到痛苦；弗朗斯及他的家人要把業務關閉、出售房屋、毀滅他們多年來為了實現他們的美國夢的努力。

更重要的是，我會盡量把自己的感受轉為我對這個國家的希望和決心。這是我成長的國家，一個吸納尋求庇護者、夢想家和奮鬥者、以及從四面八方來到美國㝷找機會和新開始的人們的國家。這版本的國家依然可被實現。我仍然相信美國是個有理想和抱負的國家，一個能讓好像我表兄弗朗斯一樣的人——兩個孩子的父親、關愛的丈夫、企業家、功夫電影迷、非常有才華的壽司師傅、一個正直和誠實的人——在這裡生活的地方。

弗朗斯與過去幾百年來，數以百萬計前來美國編織他們在這個多元共和體的豐富生活的移民和㝷求庇護者無異。不幸的是，在他最容易被驅逐出境的時候，卻遇上了種族主義、仇外心理，白人民族主義和不道德者在政治上勢力最巔峰的時刻。

但是在喬治亞州，當我們在11月協助選出喬・拜登時，我們把握了機會，並發揮了重要的作用，擊敗了分裂我們和充滿仇恨的政治勢力。現在我們可以再一次決定讓拜登－賀錦麗的行政團隊在華盛頓首府擁有能打破僵局的國會，提拔那些希望能修復我們破碎的移民系統並重復美國夢的領袖們。

我將於1月5日為我的表兄弗朗斯及其家人而投票。對於與川普一樣敵視移民的喬治亞州現任共和黨參議員來說，弗朗斯的故事並不重要。但這對喬恩．奧索夫(Jon Ossoff)和拉斐爾．沃諾克牧師(Reverend Raphael Warnock)來說，對弗朗斯在成長中與父親遙隔半個地球之遠的孩子們來說，和對我來說卻無比重要。弗朗斯的故事意義非凡，他的故事正是我投票的原因。我們選誰出任議席很重要。請抽出時間在1月5日之前把選票投給喬恩．奧索夫(Jon Ossoff)和拉斐爾．沃諾克(Raphael Warnock)，好使其他家庭不用遇上我家庭所經歷的可怕經驗。

故事背景

‧資料-Eric Khong提供

‧表兄-弗朗斯．李(Frans Lie)

弗朗斯．李(Frans Lie)有很多角色，但他不是一名罪犯、不是一名有潛逃風險的人、也不是一個背棄美國式理想的人。

但對ICE的代表和現今的當權者來說，他的故事並不重要。但對我來說，他的故事意味著一切，他的故事是我投票的原因；這亦解釋了為什麼我們把誰投到掌權的位置是很重要的。我投票支持藍營，因為我希望能在一個讓家庭團聚、並在所有人身上看到人性的美國生活。