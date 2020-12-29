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直擊佛州超市！「萊豬」未標示 不含萊劑賣更貴

佛州訊
Publix販賣的貼有Green Wise標籤註明没含萊克多巴胺的豬肉，一磅8.49元，比普通的豬肉6.19元貴2.3元，高37%。(吳天順╱攝影)
Publix販賣的貼有Green Wise標籤註明没含萊克多巴胺的豬肉，一磅8.49元，比普通的豬肉6.19元貴2.3元，高37%。(吳天順╱攝影)

台灣將於明年1月1日開放含萊克多巴胺的美豬進口，自宣布以來即引發爭議，不單純僅與食品安全領域相關，也涉及台美雙方的貿易、政治與戰略等關係。對美猪肉到底有沒有含萊克多巴胺、多少成分、是否或如何標示等，中央及地方政府和進口商都有意見，消費者也擔心將來會吃到含有萊克多巴胺的猪肉，可能影響健康。

佛州的豬肉是否含萊克多巴胺，也成為鄉親關心的話題，但在一般的討論上都沒有肯定的答案。記者也想知道平常買的猪肉到底含不含萊克多巴胺，因此特別到平時買猪肉的大眾超市(Publix)仔細查看猪肉的包裝，但都没有看到有關萊克多巴胺的標示。在向店經理和負責肉品的主管詢問時，兩人都茫然，告知該向Publix超市總部查詢。

在超市總部網站留言，收到書面回覆，該超市販售的綠智標籤(GreenWise)猪肉才不含萊克多巴胺。在塔城Publix販售的去骨里脊豬排，Green Wise標籤註明没含萊克多巴胺的猪肉一磅8.49元，普通無標籤註明含萊克多巴胺的豬肉一磅6.19元，價差2.3元，逾37%。各地店面售價可能不同，豬肉依各部位價格亦略有不同，一般兩者差異約在18%至40%。

萊克多巴胺(Ractopamine)是一種β促效劑(β-agonist)藥物，用以助長豬、牛、火雞生出瘦肉，減少體脂肪。 (吳天順)

Publix販賣的普通豬肉每磅6.19元，未標示含有萊克多巴胺。(吳天順╱攝影)
Publix販賣的普通豬肉每磅6.19元，未標示含有萊克多巴胺。(吳天順╱攝影)
Publix販售的豬里脊肉，上為貼有Green Wise標籤註明沒含萊克多巴胺的...
Publix販售的豬里脊肉，上為貼有Green Wise標籤註明沒含萊克多巴胺的猪肉，下為普通無標籤註明含萊克多巴胺的豬肉。(吳天順╱攝影)

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