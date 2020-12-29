最低時薪漲至8.65元！多項法案元旦生效

佛州最低時薪元旦起調漲至8.65元。(美聯社)

佛州多項新法元旦生效，包括最低時薪 增至8.65元，選民公投禁止公職人員因私利使用辦公室，駕駛見停止校車不停車的加重罰款等。

由於2004年憲法修正案將最低時薪漲幅與生活成本掛鉤，佛州的最低時薪本周五升至8.65元，然後在9月30日升至10元，並每年遞增，直到2026年9月30日達到15元。小費工的最低時薪為5.63元。

校車法案對在校車停下讓學生上下車時的駕駛違規增加處罰。未停車等待者，最低罰款將從100元提高到200元，對在兒童上下車時，從一側通過校車的駕駛，最低罰款從200元提高至400元。

保險 法案將要求保險公司在保單持有人提出書面請求後15天內提供「損失運行聲明」(loss run statement)。該法律還禁止保險公司收取準備或遺失保單的費用。

選舉法案要求對投票 設備進行測試，至少要在提早投票開始前25天進行，並更正一項條款，即在開始通過郵寄投票後，對投票系統進行準確性測試。

由選民在2018年公投通過的修正案，設定2020年12月31日的最後期限，終止賽狗比賽。棕櫚灘養犬俱樂部在其網站上宣傳周四最後一天的從午時到午夜(noon to midnight)的比賽。

2020年議期通過206項法案，州長德桑提斯(Ron DeSantis)簽署了201項，多數都在7月1日或10月1日生效。