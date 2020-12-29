亞特蘭大就業機會、失業率 同步攀升

亞城11月共增加了2萬1500個工作，主要來自與電子商務和季節工。圖為亞馬遜員工整理貨物。(亞馬遜網站)

根據喬治亞州勞工 署最新數據，11月是亞特蘭大 都會區連續第七個月就業機會呈現成長，但求職者的漲幅更大，導致失業率從4.6%上升至5.6%。11月該地區共增加了2萬1500個工作機會，其中最大部分來自電子商務和季節性工作。

但同期的勞動力，包括有工作或正在找工作者，增加了4萬2575人，超過了工作數的增長。

勞工署署長巴特勒(Mark Butler)表示，亞特蘭大都會區的就業人數雖比去年同期減少了8萬5000人，但它「一直朝著正確的方向發展。」

他表示將繼續填補目前的工作職缺，以使經濟回到疫情 流行前的狀態。

工作數量的激增其中一個主要因素是網路購物的大幅成長，這刺激了倉庫，卡車和分銷工人以及負責寫程式確保物流暢通的工程師等職位的大幅需求。

根據聖路易斯聯邦儲備銀行(St. Louis Federal Reserve Bank)收集的數據，自從春季疫情流行導致居家避疫以來，亞城都會區的倉庫和運輸工作數增長了10%。亞馬遜(Amazon)在招聘數上一路領先，但其他零售商，如Walmart，Kroger和Home Depot也增加了數千名員工。

上個月，亞城都會區的運輸和倉儲增加了8200個職位，其中一半以上為快遞及送貨員。

零售商增加了1萬700個工作，企業工作增加了5100個職位，建築業增加了1900個工作。

工作數減少的則包括製造業，餐旅業，金融業和政府部門。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，雖然經濟正在恢復，但這與典型的復甦不同。即使近日疫苗推出，維持社交距離和對於面對面接觸的恐懼依舊深植民眾心中，這助長了某些支出，但阻礙了其他。

亞特蘭大經濟學家沃爾德(Michael Wald)表示，另一個不確定因素是臨時工增加了2100個，該類工作自8月以來增加了1萬9500個。

他表示，幾年前，臨時工的招募被視為好兆頭，因為經濟學家認為這些職位最終將變為全職工作。

「然而，我不確定今日的狀況。企業可能只是選擇讓員工處於臨時工狀態，以便提供靈活的勞動力。」沃爾德表示。

愛默蕾大學(Emory)商學院的經濟學家史密斯(Tom Smith)說，新冠疫情可能正以某種方式永遠地重塑經濟。

他表示，最擔心的是零售和食品業，它們可能回不來了。「人們的習慣正在改變。人們會像以前一樣湧向餐廳嗎？」

喬州數據顯示，在12月13日那一周，住宿和餐飲服務業占了喬州新的失業申請份數(2萬6673份)的四分之一以上。

據勞工署稱，目前亞城都會區約有17萬6000人失業，他們正在積極尋找工作。然這並不包括放棄搜索或從事兼職工作的人。