聯邦參議員決選在即 喬州郵寄選票將視為快捷郵件

郵政總局同意將喬州參議員決選選票視為快捷郵件遞送。(美聯社)

1月5日的喬州 聯邦參議員決選在即，美國郵政 總局宣布將該州決選選票視為快捷郵件(express mail)，以確保選票準時到達，這被視為是民權團體的勝利。

根據WSBTV報導，由於年底有成千上萬的禮物及郵寄包裹，美國郵政和其他貨運業者，包括聯邦快遞(FedEx)和UPS須處理創下歷史新高的客戶需求，然而近日疫情 飆高，這些公司員工中COVID-19案件激增，無疑是雪上加霜。

日前，民權團體和郵政總局達成協議，以確保喬州的決選選票能按時到達。郵政總局同意將選票視為快捷郵件，並採取其他步驟以加快選票遞送。

該協議是在全美有色人種協進會(National Association for the Advancement of Colored People, NAACP)對郵政總局局長德喬伊(Louis DeJoy)提告，指控他將郵政服務用作武器，剝奪以郵寄投票的選民公民權後所達成的。

郵政發言人在一封電郵中針對此訴訟回應，「此類選舉郵件訴訟，均無事實依據或現有法律可適用。」

根據該協議，郵政總局將直接將亞特蘭大的選票交付給選務辦公室，選務人員並將每天至郵局巡查選票以便確認及時交付。