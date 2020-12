聯邦參議員決選在即 喬州郵寄選票將視為快捷郵件

郵政總局同意將喬州參議員決選選票視為快捷郵件遞送。(美聯社)

1月5日的喬州 聯邦參議員決選在即,美國郵政 總局宣布將該州決選選票視為快捷郵件(express mail),以確保選票準時到達,這被視為是民權團體的勝利。

根據WSBTV報導,由於年底有成千上萬的禮物及郵寄包裹,美國郵政和其他貨運業者,包括聯邦快遞(FedEx)和UPS須處理創下歷史新高的客戶需求,然而近日疫情 飆高,這些公司員工中COVID-19案件激增,無疑是雪上加霜。

日前,民權團體和郵政總局達成協議,以確保喬州的決選選票能按時到達。郵政總局同意將選票視為快捷郵件,並採取其他步驟以加快選票遞送。

該協議是在全美有色人種協進會(National Association for the Advancement of Colored People, NAACP)對郵政總局局長德喬伊(Louis DeJoy)提告,指控他將郵政服務用作武器,剝奪以郵寄投票的選民公民權後所達成的。

郵政發言人在一封電郵中針對此訴訟回應,「此類選舉郵件訴訟,均無事實依據或現有法律可適用。」

根據該協議,郵政總局將直接將亞特蘭大的選票交付給選務辦公室,選務人員並將每天至郵局巡查選票以便確認及時交付。