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喬州州務卿 要求限制無特殊原因缺席投票

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
州務卿拉芬斯伯格表示，希望減少缺席投票的數量。圖為富頓郡依缺席選票投遞箱。(記者林昱瑄／攝影)
州務卿拉芬斯伯格表示，希望減少缺席投票的數量。圖為富頓郡依缺席選票投遞箱。(記者林昱瑄／攝影)

共和黨籍的喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)周三要求該州議員限制無特殊原因的缺席投票。此次總統選舉中，有超過130萬的喬州人以此種方式投票。

拉芬斯伯格希望減少缺席選票的數量。當初在疫情期間，他大力推動此種方式，並在初選前將缺席選票申請書郵寄給註冊選民。

他向喬州眾議會政府事務委員會表示，提前投票為期長達三周，如此對於開放無特殊原因的缺席投票就沒有意義，並可能為潛在的非法選票打開大門。

川普在選前對於缺席投票表示不信任後，導致共和黨人多選擇提前投票或在選舉日親臨投票。拜登選民中約有34%以缺席選票方式投票，而川普選民中只有18%。

自2005年以來，喬州法律允許任何人申請缺席投票，無需給出理由。

在今年之前，共和黨和年長的選民更傾向於缺席投票，約占前次選舉投票的5%。今年由於疫情因素，導致缺席投票大受歡迎。

民主黨人表示將反對限制缺席投票，因為這將是在全州許多投票所關閉後，迫使更多選民蜂湧至投票地點大排長龍等候。

拉芬斯伯格的提案將在1月由喬州州議會審議。州參議會共和黨核心小組本月早些時候亦表示，想結束無特殊原因的缺席投票。

目前，全美少數幾個州將缺席投票限於某些特定原因，例如年老，殘疾，疾病或旅行，但大多數州都允許任何人出於任何原因使用缺席或郵寄選票。

而富頓郡(Fulton)一名法官，上周則駁回了共和黨所提，欲阻止選民在正常工作時間以外使用選票投遞箱的訴訟。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，該訴訟由喬治亞州共和黨和共和黨全國委員會(RNC)提起，試圖禁止在日常工作時間(通常不晚於下午5時)以外收到的選票。

富頓郡高等法院法官亞當斯(Kimberly Esmond Adams)裁定，由於主權豁免法(sovereign immunity laws)，她對該案沒有管轄權。

該案共和黨的律師告訴AJC，「本案與擴大或減少選民權利無關……本案旨在確保喬州的159個郡不能自行改變選舉規則。」

自11月大選以來，川普拒絕接受選舉結果，共和黨人亦嘗試努力限制缺席選票投遞的時間。

投票 共和黨 喬州

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