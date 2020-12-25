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民主黨拉票 歐曉瑜：拓展醫保 教育預算全額補助

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
歐曉瑜呼籲亞裔選民踴躍投票給沃納克(Raphael Warnock)及歐瑟夫(Jon Ossoff)。(歐曉瑜臉書)
歐曉瑜呼籲亞裔選民踴躍投票給沃納克(Raphael Warnock)及歐瑟夫(Jon Ossoff)。(歐曉瑜臉書)

喬治亞州48選區新當選州參議員歐曉瑜(Michelle Au)，日前受訪暢談教育、寬頻、健保等議題。她說喬州聯邦參議員決選至關重要，而民主黨對擴展聯邦醫療保險、女性的選擇權、教育預算全額補足等重大政策立場一貫而明確，呼籲亞裔選民踴躍投票，實踐憲法賦予的公民權利與義務。

歐曉瑜表示，6年前全家為了良好的公辦教育搬來瓊斯溪市(Johns Creek)，她認為優質公辦義務教育才能真正有教無類，只論努力、不問出身，締造社會平等，奠定優良的國民素質。然並非每所學校都配置妥善的資源，尤其是州議會6月會期結束，砍10億教育預算，日前谷內郡(Gwinnett)又刪公民教育預算1億，無異雪上加霜。歐說喬州砍教育不只一次，早在2008年次級房貸金融風暴，喬州就率先開鍘教育，之後預算再也沒有復原。

她表示支持全額撥款予公辦教育，杜絕教育經費流失，提升教師待遇及福利挽留人才，尤其現在COVID期間，應確保安全的工作環境。她表示，開源才能邁往繁榮，節流無法取代開源，因此她擁護以預算與配套資源，落實首重教育的口號。其次，她主張取消傷害公民教育的措施，譬如明明讀私校卻欲以稅金墊付。她分析，當特許學校是公立學校的一份子，依照特許憲章賦予彈性辦校治校，自無疑議。但她反對巧立名目，榨乾公校預算奪走資源。

而現今受教權仰賴上網寬頻，歐說春季疫情嚴重，所有學童上網就學，教育依賴上網速度。如果家裡網速不夠、頻寬不足、甚至有些弱勢家庭根本沒有網路、基本受教權相對被剝奪，正恰好佐證教育系統與資源分配的不平等。我們應該視寬頻如水電一般同民生必需品。

關於健保，她表示應擴展聯邦醫療保險，首先，喬州居民已盡義務繳聯邦稅，聯邦政府已經備妥90%財政自足，如不擴展等於浪費喬州公民已繳的聯邦稅，州政府要100%自掏腰包；其次擴展聯邦醫保，州政府就能節省州醫保更貴的其他措施，同時節流，能省喬州30億歲出；且醫療實證事前預防比事後補救更好，事後效果差又昂貴，預算超支還會排擠其他非醫療預算。且擴展聯邦醫保能減輕病患醫藥費，就是體恤百姓。另外擴展聯邦醫療能增加州政府收入，因外來資金注入喬州能創造就業和增加所得，帶動民生消費復甦經濟。事實上，州長坎普(Brian Kemp)放棄反導致耗損州政府更多費用，更錯失寶貴的經濟成長。

支持民主黨的亞裔選民日前為沃納克及歐瑟夫拉票。(歐曉瑜臉書)
支持民主黨的亞裔選民日前為沃納克及歐瑟夫拉票。(歐曉瑜臉書)

教育 預算 喬州

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