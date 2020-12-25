喬州參議員決選已逾200萬人投票 亞裔選民增長最快

喬治亞州兩席聯邦參議院議員席次決選將在1月5日舉行，而提前投票 已經於12月14日開跑。截至24日已至少有206萬喬州 選民完成投票，其中包括逾72萬的郵寄選票，以及超過134萬的提前投票。

根據不同的資料數據顯示，亞裔 美國人和太平洋島民(Asian American and Pacific Islander，AAPI)僅占喬州人口的3%至4.5％，但卻是該州增長最快的人口群體之一，也是全美增長最快的群體，同時也是喬州增長最快的選民群體。根據民主黨公司TargetSmart首席執行官博尼爾(Tom Bonier)的說法，喬州的AAPI總投票數從2016年到2020年增加了91％。今年，約有3萬名喬州AAPI選民首次投票。

由於AAPI選民是政治的新進入者，且歷來都被兩個政黨所忽視，因此近年來其人口數的成長，加上此次關鍵的喬州聯邦參議員決選，使這個社群成為各黨欲拉攏的目標。

根據Politico網站報導，三分之二的AAPI社區成員英語水平有限，許多成員對於美國社會主流訊息較無掌握，而仰賴其母語的媒體獲得訊息。而近日AAPI選民投票率的提高，並非由於政黨或競選活動的推動而來，主要是由民間組織和基層組織推動的。這些組織具有向弱勢族群，非傳統選民和新喬州州民提供一致，及時消息，其經驗可供候選人及政黨學習。

以有限預算在喬州AAPI社區致力於公民及投票權益的亞特蘭大亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice-Atlanta)執行董事Stephanie Cho向CNN表示，以往人們僅認為亞裔是很小的群體，但現在此一族群的人口和社區組織開始在選票上嶄露頭角。

她舉11月的投票結果表示，很自豪於這次有3萬多名亞裔新選民投票，「亞裔也參與投票。也關心美國的選舉。」