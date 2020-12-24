耶誕送暖 慈濟送禮單親之家

慈濟奧蘭多聯絡處第24年到甘城智障中心送耶誕禮物。(詹翠華提供)

耶誕送暖，慈濟奧蘭多聯絡處於19及22兩日，分別到奇士美單親家庭之家Home及甘城智障中心(Tacachale Dahlia Hospital Unit-Gainesville)送禮物及口罩，與兩處的住戶共享耶誕祝福。

今年為慈濟第24年到甘城智障中心探訪及發放，因疫情 影響，首次沒有將100份禮物直接送交住戶，一同歌唱過節；負責人Paula Hawkins代表住戶們向慈濟致謝。該中心為隸屬佛州 政府的殘障機構，占地十餘英畝，收容輕、重度智障患者，大部分是被家庭遺棄，或已無親人的重度殘障或智障的病患。該中心每年提出患者的名單及他們的禮物願望單，一圓他們期待耶誕老公公送禮的夢想。今年提出禮物病患100名，從毛毯、T恤、手表、帽子、太陽眼鏡、書本到收音機、隨身聽等。

單親之家Home的探訪由鄭鴻鈞協助安排，為慈濟首度探訪，當天贈送50份禮物及口罩，由該處經理Kyra Lynch代表接受。中佛州地區目前有超過1萬4000個學齡兒童是遊民家庭，輔導及安置單親家庭的Home正透過各種專案計畫，為無家可歸的婦女及其子女提供住房和生活技能，希望打破無家可歸的循環。Home提供一系列的輔導和課程，包括生活技能課，醫療、婦女權益和心理諮詢，家庭暴力支持、宗教敬拜，以及少年男女孩俱樂部，家庭作業俱樂部和就業 求職訓練營等。