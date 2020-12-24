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下批疫苗接種 滿65歲者優先

記者陳文迪／佛州報導
佛州衛生廳23日新冠疫情數據。(截自佛州衛生廳報表)
佛州衛生廳23日新冠疫情數據。(截自佛州衛生廳報表)

州長德桑提斯(Ron DeSantis)周三簽署一項行政令，宣布下一批接種新冠疫苗者將是400萬名滿65歲居民，僅次於醫療工作者和長期護理中心。根據佛州衛生廳的數據，截至周三，已有超過6萬8000人接受第一劑的疫苗接種。

州長說，郡衛生部門最早可在周一開始對65歲以上居民施打。當更多疫苗到達時，下一個優先群組將是執法、消防人員和教師。輝瑞和默德納的疫苗都在早期分發階段，要向公眾提供疫苗仍需幾個月。

根據行政令，佛州的第一階段疫苗接種優先：長期護理機構的工作人員和居民，65歲及以上，以及與患者直接接觸的醫療保健人員。根據該命令，醫院還將能為「極易感染」病毒的患者接種疫苗。州長命令：https://www.flgov.com/wp-content/uploads/2020/12/EO_20-315.pdf。

節日之前，病毒檢測需求極高，因為旅行需要檢測，可能要等待很長的時間，最好提早到達，並注意，所有州府管理的新冠檢測站點在平安夜和聖誕節都將關閉。

佛州衛生廳23日疫情報告，增確診1萬1036例，總染疫123萬4399例，死亡增121病例，死亡總數2萬1173人，含非居民299人。連續第13天高於8400例，7天平均日增確診1萬1171例，前周平均日增9800例。住院治療增329病例，全州5590人就醫中，累計住院治療6萬800人。最新陽性率為10.83％。

州長下令新一波優先施打疫苗群體為滿65歲老人。(美聯社)
州長下令新一波優先施打疫苗群體為滿65歲老人。(美聯社)

疫苗 檢測 佛州

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