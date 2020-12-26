Warnock和Ossoff值得我們投票支持

民主黨籍參議員候選人喬．奧索夫(Jon Ossoff)。(AAAF PAC提供)

每天下午，當我在家中餐桌一角工作編寫程式時，我的祖母會端來一盤切好的水果。水果有削好和切好的黃金奇異果、芒果、柿子和新鮮莓果，這是亞裔 祖母表達「我愛你」的典型方式。能夠見到十多年前離開喬治亞州 到波士頓上大學的孫女回到家裡，是一個令人歡迎的驚喜。3月疫情爆發時，我很早便決定回到喬治亞州，與家人待在一起。由於所有反華言論在政府最高層中散布，我強烈地感到需要與自己的華裔家庭保持親密的聯繫。

我也對我們國家應付持續上升的新冠肺炎挑戰的失敗，深感不安。我加入了當地亞裔美國 人組成的組織，希望通過組織爭取更好的代表，諸如支持像堅信科學、公平和包容的喬．奧索夫(Jon Ossoff)和拉斐爾．沃諾克牧師(Reverend Raphael Warnock)這樣的領導人。我就像祖母藉由精心製作的水果拼盤表達她的愛一樣，我走出家門，挨家挨戶敲門，幫助登記新選民，以及選出那些可以為眾人提供機會、發揮最大潛能的領袖，以展現我對社區的熱愛。

我身為一名在喬州長大的亞裔美國人，我不曾看到我們社區的政治地位，直到山姆·帕克(Sam Park)、比恩．阮(Bee Nguye)和歐曉瑜醫師(Dr. Michelle Au)等領袖，出來參加我們的州議員席位選舉。我父親理解政府代表性的重要性，希望樹立好榜樣，讓下一代亞裔有更好的機會，他投入歐醫師競選活動中，幫助籌款，組織網上造勢集會，並在我們家附近發送前院選舉標牌。我受到新領袖爭取席位的鼓舞，與及面對過去數年的倒退和仇恨，希望能作出一點貢獻，在今年竭盡所能，選出更好的領袖，讓他們指引國家擺脫這可避免和破壞性的困境。

亞裔美國人在喬治亞州的選票從未像此時這樣重要。喬．拜登(Joe Biden)和賀錦麗(Kamala Harris)在11月3日僅以多出12,000票，贏得了喬治亞州的勝利。他們的獲勝部分歸因於今年亞裔美國人創紀錄的投票率：包括70,000名沒有在2016年投票的亞裔選民，其中30,000名更從未投過票。亞裔是在美國增長最快的族裔群體，而在喬治亞州，亞裔選民投票人數的增長，比其他任何種族更多，是前次選舉的兩倍。在每個人預計將會非常激烈的兩席參議員競賽中，我們準備再次取得勝利。這是我們改變現狀，讓我們的聲音被聽到的機會。

我們花了很長時間，才達到這一刻：克服意圖排斥我們、把我們置在集中營、遣返我們的法律，以及一名煽動種族主義攻擊我們商家和煽動仇恨犯罪攻擊我們孩子的總統，亞裔美國人拒絕分裂政治，並以選票2：1的比例支持民主。

對於我們的社區來說，這是一次難得的好機會可以突破華盛頓特區的僵局，為即將上任的拜登和賀錦麗政府提供他們需要及能有效地運作，以便應對大疫情和經濟不景氣的雙重挑戰。儘管當前所有的政治廣告和微信誤傳的信息，沃諾克(Warnock)和奧索夫(Ossoff)都是務實的領袖，他們將會按照醫學專家疫苗接種建議，優先使喬治亞州重新站起來，支持受停工影響最大的小型企業，並促使我們的老師和公立學校獲得需要的資源、盡快安全開放。

現在是超越我們國家仇恨和分裂政治的時候，選出兩位務實明智的領袖，他們明白我們的多樣性會使我們變得更強大。從現在起到1月5日，我將花大量的時間來確保光明的未來，就好像祖母對我每天下午為我做水果拼盤的愛一樣，我將會用相同的承諾，抓緊機遇來養育我的國家。