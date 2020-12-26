亞城和平超市功夫料理：大白菜拌麵12.18至1.5購滿50元送一箱大白菜 送完為止

大白菜豆乾拌麵。(smarthousewife)

一箱50磅重的大白菜要如何料理呢？經常推出驚喜優惠產品回饋顧客的Chamblee市和平超級市場(Hoa Binh Supermarket)，在聖誕與新年假期從12月18日(周五)到1月5日(周二)推出歲末年終大回饋，凡是在特價期間於超市購物滿50元，便可獲一箱大白菜，送完為止。

大白菜是華人 餐桌上常見的一道菜，像大家耳熟能詳的開陽白菜、白菜獅子頭、清燉白菜豆腐、香菇大白菜湯、炒年糕；大白菜更是醃製的好料理，如韓式泡菜、蒜香黃金泡菜、酸辣大白菜、醋溜白菜絲。大白菜含豐富維生素、膳食纖維和抗氧化物質，是營養價值高又親民的蔬菜。大白菜的吃法多多，華人常常自己將其醃成酸菜、製成泡菜。這周和平推薦大眾參考的是曾刊載在世界日報、由作者smarthousewife撰寫的韓式大白菜炸醬麵和大白菜豆乾拌麵食譜：

●韓式大白菜炸醬麵

材料：大白菜、紅蘿蔔、豆腐、義大利 蝴蝶結狀麵條、水。

調味料：葡萄籽油、韓式炸醬。

作法：

1.大白菜洗淨，切小塊；紅蘿蔔洗淨去皮，切小塊；豆腐切小丁塊備用。

2.取湯鍋，置於爐火上，水沸騰後，放入義大利蝴蝶結狀麵條，不時地以夾子攪動，勿使麵條沾黏，待煮熟之後撈起過冷水，瀝乾備用。

3.取鍋子，放入大白菜、紅蘿蔔和水，置於爐火上，攪拌均勻，蓋上鍋蓋燜煮。

4.大白菜九分熟，倒入豆腐，以葡萄籽油和韓式炸醬調味，充分攪拌均勻，繼續烹煮。

5.菜肴煮熟了，加入事先煮好的義大利麵條，翻動攪拌均勻，使麵條與菜肴醬汁充分融合，隨即熄火，盛盤享用。

●大白菜豆乾拌麵

材料：大白菜、紅蘿蔔、豆乾、義大利麵條、水。

調味料：茶油、鹽、黑胡椒、醬油。

作法：

1.大白菜、豆乾洗淨，切小塊；紅蘿蔔洗淨去皮，切小塊，備用。

2.取湯鍋加水，置於爐火上，水沸騰後，放入義大利麵條，並不停地攪拌，勿使沾黏，待麵條煮熟，撈起瀝乾水分，備用。

3.取炒鍋，放入大白菜、紅蘿蔔和水，稍做攪拌，開火烹煮。

4.大白菜八分熟，倒入豆乾，並以茶油、鹽、黑胡椒和醬油調味，充分拌勻，繼續燉煮。

5.菜肴都熟且入味，倒入事先煮好的義大利麵條，將菜肴湯汁和麵條拌勻，即可熄火起鍋。

除了大白菜之外，和平超市這次的優惠商品還有著名的日本 Tiger虎牌JNP-1500八人份電子鍋，現在特價只要118元，先買先贏，售完為止。虎牌JNP-1500系列電飯鍋能煮出一鍋的好飯，只需輕輕一按，就可以煮出富光澤、彈性、香味且粒粒分明好吃又鬆軟的米飯，並且在保溫模式下保持米飯新鮮口感，每次最多8人份。先進的烹飪功能採用環繞式加熱系統，甚至可以精確地控制溫度及蒸汽流動。不沾內鍋易於清潔，電線可收縮，隨機還附送量杯及飯勺。

更重要的是，和平超市真得是以優惠價出售日本虎牌JNP-1500系列電飯鍋，比在量販店和網路平台賣得更便宜。這個電子鍋一鍋三用，可以煮飯、蒸點心和燉菜，自家使用非常方便，在此年節期間更適合當作送給親朋好友的禮物。

和平超市是亞特蘭大都會區老字號的亞洲超市，由於全店肉類均直接從肉廠進貨，因此雞鴨牛豬價格便宜。其他各類商品出售，舉凡各類熟食，鮮榨甘蔗汁，唐山什貨，游水海鮮，四時瓜果，新鮮肉類，港式燒臘，參茸補品，各式禮品，家庭用品，零售、批發，在這兒應有盡有。和平超市地址：4897 Buford Hwy NE, #116, Chamblee, GA 30341 ，電話：770-457-3383 、770-457-33889，營業時間：上午9時30分至下午8時。