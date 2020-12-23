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貝佐斯前妻 捐巨款給北卡3非裔大學

記者王明心／北卡羅來納州報導
亞馬遜創始人貝佐斯(Jeff Bezos，左)的前妻斯科特(MacKenzie Scott)捐巨款給北卡三所非裔大學。(美聯社)
亞馬遜創始人貝佐斯(Jeff Bezos，左)的前妻斯科特(MacKenzie Scott)捐巨款給北卡三所非裔大學。(美聯社)

亞馬遜創始人貝佐斯(Jeff Bezos)的前妻斯科特(MacKenzie Scott)日前向北卡溫莎州立大學(Winston-Salem State U)、北卡農工大學(North Carolina A&T State U)、伊麗莎白城市州立大學(Elizabeth City State U)捐獻巨款，這三所都是北卡的非裔大學。

溫莎州立大學得到了創紀錄的3000萬元，北卡農工大學受贈4500萬元，伊麗莎白城市州立大學獲得1500萬元。這是斯科特過去四個月向全美50個州、華盛頓特區和波多黎各的384個組織，捐贈41億5000萬中的一部分。她在Medium.com網站上發布名為《384種助人方式》的帖子， 鼓勵人們捐獻時間或金錢給需要的人。

北卡農工大學校長馬丁(Harold L. Martin Sr.)在該校官網上感謝斯科特對該校的信心，以及對非裔美國人社區的歷史性付出。溫莎州立大學校長羅賓森(Elwood L. Robinson)說這份禮物將立即改變人們的生活。

根據ABC電視台報導，斯科特描述冠狀病毒大流行對美國人的生活「有如一粒破壞球」，對婦女、有色人種和貧困人口的影響更大。她和她的團隊致力於解決「因危機而加劇的長期系統性不平等」，例如減免債務、就業培訓、為資源不足的社區提供信貸和金融服務，以及為歷史上被邊緣化的人提供教育。

除了這三所大學，斯科特還捐款給北卡中部和東部的食品銀行，以及西北部的慈善機構。

北卡 美國 非裔

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