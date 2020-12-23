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英Arrival電動車砸300萬 夏樂建北美總部

記者王政賢／北卡羅來納州報導
Arrival製造的貨車。(取自Arrival.com網站)
Arrival製造的貨車。(取自Arrival.com網站)

全球最大電動汽車公司之一、英國Arrival電動車宣布計畫在北卡夏樂設立北美總部，將耗資300萬元，創造150個新工作。

夏樂地區商業聯盟(Charlotte Regional Business Alliance)與夏樂市在北卡州長辦公室和北卡州商務廳的支持下共同努力，實現了這個計劃。

Arrival成立於2015年，以專有硬體，垂直集成技術和相對低成本的微型工廠生產零排放汽車。

製造電動巴士和貨車的Arrival得到了BlackRock，Hyundai和Kia的大力支持。此舉增加了Arrival在夏樂近郊Rock Hill的擴張，將在美國建立第一個微型工廠，帶來240個工作。

該公司北美首席執行官阿伯森(Mike Ableson)表示，開設的新職位將涵蓋工程，人力資源，財務和採購等領域。

夏樂市長萊斯(Vi Lyles)說，夏樂與Arrival簽署了一項協議，以合作實現該市的戰略能源行動計畫，旨在減少溫室氣體排放，包括通過使用100％的「零碳排放」來源，為城市車隊和設施提供動力。根據協議副本，Arrival將協助夏樂制定計畫，以期在2030年過渡到100%零碳排放城市車隊。

Arrival製造的電動巴士車。(取自Arrival.com網站)
Arrival製造的電動巴士車。(取自Arrival.com網站)

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