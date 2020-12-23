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北卡疫苗開打 消防隊要求優先接種

記者王明心／北卡羅來納州報導
消防隊員常須執行緊急救護任務。(取自北卡消防員協會臉書)
消防隊員常須執行緊急救護任務。(取自北卡消防員協會臉書)

北卡衛生部(NCDHHS)上周發布施打新冠疫苗的四個進程後，遭北卡消防員協會(PFFPNC)抗議，要求衛生部把消防隊員放在第一階段前半部。

北卡新冠疫苗接種計畫中，符合第一階段優先資格者包括醫生、護士、清潔患者使用區域的人員、向這些工作人員提供疫苗的人員、在養老院負責長期護理的人、員警、食品加工、教師等基本一線工作人員、衛生保健工作者、生活在監獄、無家可歸者收容所、移民和漁業住房中患有兩種以上慢性疾病的人，和在監獄、拘留所和無家可歸者收容所中無慢性病的工作人員。

該協會主席穆林斯(Scott Mullins)在寫給北卡衛生部秘書長柯涵(Mandy Cohen)的信中指出，消防員屬於緊急醫療類別技術人員(EMT)，是醫療保健鏈的第一個環節，在911緊急事件中首先到達現場，包括被受新冠病毒感染的老人院叫去提供現場緊急醫療服務援助，送病患到醫院等。

穆林斯在該會網站上說衛生部立即處理了他的信，衛生部政策助理秘書長威爾森(Walker Wilson)表示，任何被視為執行緊急救護任務的消防員都符合1A級標準，可優先接受新官病毒疫苗接種。

疫苗 北卡 監獄

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