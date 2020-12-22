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佛州陽性率10% 州長：仍可堂食、不強制戴口罩

記者陳文迪／佛州報導
佛州衛生廳21日新冠疫情數據。(截自佛州衛生廳報表)
佛州衛生廳21日新冠疫情數據。(截自佛州衛生廳報表)

疫苗施打進入第二周，截至21日凌晨，共逾4萬3716人接種，最新陽性率10.83%。州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)表示，將不會強制執行口罩令，也不會限制酒吧和餐館的容量。他稱不需要限制，並認為在某些情況下，弊大於利。

根據白宮最新發布的新冠報告，佛州仍處於紅色區域，病例比前一周增加12%，呼籲公眾戴口罩和社交距離，避免室內聚會，減少餐廳和酒吧的容量或關閉。不過，在報告發布兩天後，德桑提斯在新聞發布會中承諾將讓餐館完全開放。他說，絕大多數感染都發生在家中，關閉餐廳將導致更多人在住宅聚會。

如果年滿65歲或身體健康狀況不佳，則不應進入任何沒有戴口罩的室內公共場所；未滿40歲者，必須假設自己參加家人之外的聚會可能被感染。

報告顯示，全州約11%的病床和18%成人加護病床、6%呼吸器被新冠患者使用。截至12月13日的報告，41%的佛州療養院中，至少有一名工作人員新確診，高於前一周的36%。報告新病例機構的數量從18%增加到21%。

佛州已施打疫苗者，男性1萬8642人，女性2萬4900人。其中35至44歲最多1萬134 人，第二高為45歲至54歲9719人，25歲至34歲9131人第三高。

佛州每日施打疫苗數據。(截自報表)
佛州每日施打疫苗數據。(截自報表)
佛州施打疫苗數據。(截自報表)
佛州施打疫苗數據。(截自報表)
佛州各年齡層施打疫苗數據。(截自報表)
佛州各年齡層施打疫苗數據。(截自報表)

邁阿密戴德郡，鮑爾郡(Broward)和棕櫚灘郡(Palm Beach)繼續報告最多新病例，占佛州新病例近40%，橘郡排名第六。

佛州衛生廳21日疫情報告，新增確診1萬1015例，死亡112病例，總染疫121萬2581例，居民死亡數2萬680人。連續第13天高於8400例，7日平均染疫1萬1171例，比前周平均9800例高出1371例。全州5512人就醫中，累計住院治療6萬152人。

佛州衛生廳21日新冠疫情數據，平均7日死亡數。(截自佛州衛生廳報表)
佛州衛生廳21日新冠疫情數據，平均7日死亡數。(截自佛州衛生廳報表)
佛州衛生廳21日新冠疫情數據，每日染疫數。(截自佛州衛生廳報表)
佛州衛生廳21日新冠疫情數據，每日染疫數。(截自佛州衛生廳報表)
佛州衛生廳21日新冠疫情數據，每日檢測率。(截自佛州衛生廳報表)
佛州衛生廳21日新冠疫情數據，每日檢測率。(截自佛州衛生廳報表)

佛州 疫苗 社交距離

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