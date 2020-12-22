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可口可樂裁員500人 家得寶開700職缺

林昱瑄
家得寶將在Locust Grove開設新的配送中心，增加700個職位。(公司網站)
家得寶將在Locust Grove開設新的配送中心，增加700個職位。(公司網站)

可口可樂近期表示，公司在亞特蘭大的總部將裁員500人，占當地員工總數的10%。其實在8月底，可口可樂就已宣布計畫裁員，包括員工自願性和公司強制性的裁員。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，近年來消費者減少汽水和其他含糖飲料的攝取，這種改變讓該公司持續面臨挑戰，而新冠疫情的影響無疑是雪上加霜：可口可樂有一半的銷售收入來自於餐廳，電影院，以及體育館，由於疫情的影響，這些公共場所的人潮大不如前，有的甚至必須關閉。

可口可樂表示，此次裁員是企業重組的一環，旨在擴大業務，疫情只是加速了這項計畫。該公司將在全球預計裁員2200人，包括1200名美國本地員工。

當8月份宣布重組時，董事長兼首席執行長昆西(James Quincey)表示，公司必須以不同的方式運作來變得更強。雖然可口可樂最近的報告顯示情況有改善，但是營業收入仍低於去年同期。面對消費者對汽水的興趣減少，該公司計畫通過銷售小包裝飲料和推出新商品來因應，除了果汁，運動飲料和瓶裝水以外，他們還試圖攻占牛奶，咖啡，甚至酒精飲料的市場。另外，可口可樂也放棄並不賺錢的商品，在今年10月，它們宣布刪減一半飲料品牌，這些大部分是銷往美國以外的地區，且利潤只占了公司整體利潤的1%。

可口可樂曾有過幾次大規模的裁員，在2000年，可口可樂裁員5200人，2015年裁員1800人，2017和2018年裁員1200人。

另一家總部位於亞特蘭大的家居裝飾零售商家得寶(Home Depot)，則宣布將在Locust Grove開設新的配送中心，將開放亞特蘭大地區700個新職缺。

該公司官員表示，此一高科技配送中心將有助於公司對東南地區商店的快速補貨。

此一新設施將設有：

●零排放氫燃料電池充電站，這是為物料搬運設備提供動力的可持續且更有效的方式。

●承運人將能夠利用新的攝影機和資訊站(kiosk)技術進行自動check-in，從而加快了進出場速度，並減少了卡車司機等候排隊的時間。

●超過7哩/3萬8692呎的機械化生產線和其他自動化技術，可使產品在幾小時之內流入和流出廠房。

若對家得寶新職缺有興趣，可上網：Careers.homedepot.com。

位於亞特蘭大的可口可樂博物館。(維基百科)
位於亞特蘭大的可口可樂博物館。(維基百科)

裁員 可口可樂 亞特蘭大

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